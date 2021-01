अर्णब चॅट प्रकरणावरून राहुल गांधी पहिल्यांदा बोलले

नवी दिल्ली - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कृषी कायद्यावरून केंद्र सरकारवर पुन्हा जोरदार टीकास्र सोडले. कृषी कायदे शेतीला उद्ध्वस्त करतील. मी या गोष्टीचा विरोध करत राहीन. जेपी नड्डा यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही फक्त शेतकऱ्यांच्या आणि देशाच्या प्रश्नांची उत्तरे देईन असं राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं. यावेळी अर्णब गोस्वामी यांच्या चॅट लीक प्रकरणावरूनही राहुल गांधींना प्रश्न विचारला गेला. त्यावर उत्तर देताना राहुल गांधी म्हणाले की, हे क्रिमिनल अ‌ॅक्ट आहे.

देशाच्या सुरक्षेविषयीची अधिकृत आणि गुप्त अशी माहिती इतर व्यक्तींना कशी माहिती होऊ शकते? पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि एअर फोर्स प्रमुख यांच्याशिवाय ती इतरांना देणं हा गुन्हा आहे. गुप्त माहिती अशी लीक झाल्यानंच भारताचं एअरक्राफ्ट त्यावेळी पाकिस्तानकडून लक्ष्य करण्यात आलं असंही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले.

If India doesn't give a clear message to them and make clear military, economic geopolitical strategy, China won't stay quiet but will make the most out of it. The day it will happen, we'll suffer damages: Congress leader Rahul Gandhi https://t.co/AJhNupCusb

