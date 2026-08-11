Rahul Gandhi: संसदेत येण्याचे धैर्य शहांमध्ये नाही: राहुल गांधी, विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसची सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावरील कारवाईवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला पुन्हा लक्ष्य केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा घाबरले असून विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत संसदेत येऊन विरोधकांना उत्तर देण्याचे धैर्य त्यांच्यात नाही, असा खळबळजनक आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केला, तर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, अयोध्येतील राममंदिराच्या देणग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत देशाला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आव्हान दिले. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.काँग्रेस मुख्यालयामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. ‘‘विद्यार्थ्यांवरील कथित हिंसाचाराबाबत पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा संसदेत येऊन उत्तर देण्यास तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांवर झालेली हिंसा महत्त्वाची नाही असा संदेश सरकारकडून देशातील तरुणांना दिला जात आहे,’’ असा आरोप त्यांनी केला. .अमित शहा यांचे शिक्षणाबाबतचे वैयक्तिक मत महत्त्वाचे नसून, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या कारवाईची जबाबदारी कोणाची, हा मुख्य प्रश्न असल्याची खोचक टिपणी राहुल गांधी यांनी केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशाशिवाय दिल्ली पोलिस किंवा राखीव पोलिस दलाकडून गोळीबार होऊ शकतो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..झारखंडमध्ये लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. याबाबत प्रश्न विचारला असता राहुल यांनी या लाठीमाराला विरोध असल्याचे आणि याबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट असल्याचे सांगितले. झारखंडमध्ये काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहे..मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही राममंदिराच्या देणग्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरले. राममंदिर ट्रस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी निवडलेल्याच व्यक्तींनी ‘चढावा चोरी’ केल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशातील जनतेला या कथित गैरव्यवहाराबाबत सत्य जाणून घ्यायचे असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणावर पंतप्रधानांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणीही खर्गे यांनी केली. विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या, वॉटर कॅनन, पॅलेट गन आणि इलेक्ट्रिक शॉक बॅटनचा वापर झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला..विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश अमित शहा यांनी दिला असेल, तर ते त्यासाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांच्या आदेशाशिवाय अशी कारवाई झाली असेल, तर ते गृहमंत्री म्हणून अक्षम ठरतात.- राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्न आहे. जंतरमंतरवर गोळी चालविण्यात आलेली नाही. आम्ही सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहोत, पण काँग्रेसला संसदेचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही.- जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.