Rahul Gandhi : वोटर अधिकार यात्रेत राहुल गांधींच्या गाडीची पोलीस कर्मचाऱ्याला धडक अन्...; पुढे काय घडलं? वाचा...

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra in Bihars Nawada police constable was injured after coming under his jeep : बिहारमध्ये सध्या राहुल गांधी यांची 'वोटर अधिकार यात्रा' सुरू आहे. ही यात्रा आज नवादामध्ये असताना एका अपघाताची घटना घडली. राहुल गांधी यांच्या गाडीखाली एक पोलिस कर्मचारी येऊन त्याचा पाय जखमी झाला. मात्र, इतर सुरक्षा रक्षकांनी वेळीच त्याला बाहेर काढल्याने मोठी हानी टळली..या यात्रेदरम्यान राहुल गांधी खुल्या जीपमधून प्रवास करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गाडीभोवती मोठ्या संख्येने गर्दी जमते, ज्यामुळे पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशातच एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा पाय राहुल गांधी यांच्या जीपखाली आला. मात्र, इतर पोलिस कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांनी त्याला तातडीने बाहेर ओढले..Vote Chori Protest : मत चोरी विरोधात आंदोलन, महुआ मोइत्रा पडल्या बेशुद्ध; प्रियांका गांधींनी पोलीस बसमधेच पाजलं पाणी, VIDEO VIRAL .यावेळी राहुल गांधी यांनी तत्काळ गाडी थांबवून पोलिस कर्मचाऱ्याला पाणी दिले आणि त्याच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्याचे निर्देश उपस्थित अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना दिले. जखमी कर्मचाऱ्याला आता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे..दरम्यान, यापूर्वी राहुल गांधी यांनी नवादा येथील भगत सिंह चौकावर उपस्थितांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यात संगनमत आहे. दोघेही एकत्रितपणे वोट चोरी करत आहेत. मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे, पण नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि निवडणूक आयुक्त हा अधिकार हिरावून घेत आहेत.".E-Voting In India : आता मोबाईलवरून मतदान, स्थानिक निवडणुकीत झाला वापर; देशात 'या' राज्यानं मिळवला पहिला मान.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये वोट चोरी झाली असून, आता बिहारमध्ये एसआयआरच्या नावाखाली नव्या पद्धतीने वोट चोरी होत आहे. मात्र, महागठबंधन बिहारमध्ये एकही वोट चोरी होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. ही १६ दिवसांची यात्रा एकूण १,३०० किमीचा प्रवास करणार असून, १ सप्टेंबर रोजी पाटण्यातील गांधी मैदानावर तिचा समारोप होणार आहे.