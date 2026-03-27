Drunk Driver Hits Schoolgirls : दारूच्या नशेत कार चालवणाऱ्या चालकाने दोन शाळकरी मुलींना उडविले; 10 वर्षीय जयश्री जागीच ठार, 15 वर्षांची मुलगी जखमी

रायबाग : दारूच्या नशेत बेदरकार मोटारचालकाने पायी चालत जात असलेल्या दोन शाळकरी मुलींना (Raibag Drunk Driving Accident Kills Schoolgirl) उडविले. या अपघातात दहा वर्षीय मुलगी ठार झाली, तर पंधरा वर्षांची मुलगी जखमी झाली आहे. रायबाग तालुक्यातील मेखळी येथे हा अपघात झाला..जयश्री विठ्ठल कोट्रे (वय १०) असे अपघातात ठार झालेल्या मुलीचे नाव आहे. तर भाग्यश्री विठ्ठल कोट्रे (वय १५) ही जखमी झाली आहे. श्रीशैल परगौडा पाटील (रा. चिंचली, ता. रायबाग) असे मोटारचालकाचे नाव आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, रायबाग तालुक्यातील मेखळी येथील जयश्री व भाग्यश्री या मेखळीहून रायबागकडे चालत जात होत्या. यावेळी मोटारचालक पाटील दारूच्या नशेत अतिवेगाने व निष्काळजीपणे वाहन चालवित होता. यावेळी रस्त्याकडेला पायी चालत जात असलेल्या भाग्यश्री व जयश्री या दोन्ही मुलींना मोटारीने जोरदार धडक दिली..या अपघातात जयश्री हिला डाव्या पायाला, उजव्या हाताला व डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने ती जागीच मृत्युमुखी पडली. तर भाग्यश्री हिला गंभीर दुखापत झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. दारू पिऊन निष्काळजीपणे वाहन चालवत सार्वजनिक जीवितास धोका निर्माण केल्याने आरोपीविरुद्ध मनुष्यवधासह विविध कलमान्वये रायबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.