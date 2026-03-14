Railway Ticket Booking: 'रेलवन' ॲपचा ‘डिजिटल’ गोंधळ! पैसे वजा होऊनही तिकीट गायब; अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली पण...

नितीन बिनेकरमुंबई: प्रवाशांना रेल्वेच्या सर्व सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रेल्वे मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'रेल वन' ॲपबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. तिकीट बुकिंग केल्यानंतर बँक खात्यातून पैसे वजा होतात; मात्र ॲपमध्ये तिकीट दिसत नसल्याच्या तक्रारी अनेक प्रवाशांनी केल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..रेल्वेकडून या ॲपची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात आली होती. अनेक वर्षांपासून वापरात असलेले यूटीएस ॲप टप्प्याटप्प्याने बंद करून प्रवाशांना 'रेल वन' ॲप वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष वापर सुरू झाल्यानंतर काही तांत्रिक अडचणी समोर येत असल्याचे प्रवासी सांगत आहेत..तिकीटासाठी पैसे वजा; पुष्टीकरण नाहीमानवेद्र राघव या प्रवाशाने गावी जाण्यासाठी 'रेल वन' ॲपद्वारे तात्काळ तिकीट काढण्याचा प्रयत्न केला. बुकिंगची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या खात्यातून ६७३.१५ रुपये वजा झाल्याचा बँकेचा संदेशही मिळाला. मात्र सहा तास उलटूनही तिकीट बुकिंगचा कोणताही संदेश, ई-मेल किंवा ॲपमध्ये नोंद दिसत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.जुन्या तिकिटांचा तपशीलही गायब?आनंद श्री या प्रवाशाने जानेवारी महिन्यात याच ॲपद्वारे तिकीट बुकिंग करून प्रवास केला होता. त्यावेळी 'माय बुकिंग' विभागात तिकीट दिसत होते. मात्र कार्यालयीन कारणासाठी जुन्या तिकिटाची प्रत काढण्याचा प्रयत्न केल्यावर 'जर्नी कम्प्लीट' विभागात तिकीट दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा रिफ्रेश करूनही समस्या कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.....डिजिटल सेवांबाबत प्रश्नचिन्ह?प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या ॲपमध्येच अडचणी येत असल्याने रेल्वेच्या डिजिटल सेवांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पैसे वजा झाल्यास तिकीट द्यावे किंवा रक्कम तातडीने परत करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. या संदर्भात रेल्वेकडे तक्रार केल्यानंतर आवश्यक कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात आले आहे. असा प्रतिसाद दिला जात असल्याचे प्रवासी सांगत आहेत. अशा तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेही समोर आले आहे..सोशल मीडियावर संतापाची लाट१. 'रेल वन' ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींविरोधात प्रवाशांनी सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.२. तिकीट बुकिंग अयशस्वी होऊनही पैसे वजा झाल्याचे पुरावे म्हणून स्क्रीनशॉट पोस्ट करण्यात आले.३. तक्रार नोंदवल्यानंतरही त्वरित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप काही प्रवाशांनी केला.४.ॲपमधील त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली.