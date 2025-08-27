Railway Platform Roof: मोठी घटना! रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर छताचा मोठा भाग कोसळला, रेल्वेसेवा विस्कळीत, घटनेने गोंधळ

ओडिशातील कटक रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वर बांधकाम सुरू असलेल्या छताचा एक भाग अचानक कोसळला. अपघातानंतर स्थानकावर गोंधळ उडाला आणि प्रवासी आणि कामगार घाबरून इकडे तिकडे धावू लागले. अपघातानंतर प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वरील रेल्वे सेवा तात्पुरती थांबवण्यात आली. .रेल्वे अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, या अपघातात कोणत्याही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. रेल्वे ट्रॅकवरून कचरा काढण्याचे काम सुरू आहे, लवकरच रेल्वे सेवा सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. दुपारी ४ वाजताच्या सुमारास स्टेशन पुनर्विकासाच्या कामादरम्यान एक जुनी भिंत आणि बांधकामाधीन छताचा काही भाग अचानक कोसळला. छताचा आणि शेडचा ढिगारा थेट प्लॅटफॉर्म आणि ट्रॅकवर पडला. ज्यामुळे रेल्वे सेवेवरही परिणाम झाला..Crime: पेट्रोलचा कॅन, निळा कपडा अन्...; पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने शाळेच्या शौचालयातच स्वतःला पेटवून घेतले.अपघातानंतर प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वरील रेल्वे वाहतूक तात्पुरती विस्कळीत झाली. अनेक गाड्या उशिराने धावत आहेत. तर रेल्वे अधिकारी प्रवाशांना धीर धरण्याचे आवाहन करत आहेत. रेल्वे सेवा लवकरच पूर्ववत करण्यासाठी ट्रॅकवरून ढिगारा काढण्याचे काम सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या अपघातात कोणतीही दुखापत किंवा जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. .स्टेशनवर तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे आणि ट्रॅक मोकळा झाल्यानंतर सुमारे ४५ मिनिटांत सामान्य वाहतूक पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. या अपघातात कोणत्याही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. रेल्वे स्थानकावरील अपघाताची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बांधकामादरम्यान ही दुर्घटना घडल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. .8th pay commission: आठव्या वेतन आयोगात मोठे बदल; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधेबाबत होणार वेगळा निर्णय?.आता सुरक्षा मानकांमध्ये काही निष्काळजीपणा होता का याची चौकशी केली जात आहे. तसेच, भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी बांधकाम कामाचे निरीक्षण कडक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना स्टेशनवर पोहोचण्यापूर्वी ट्रेनची अद्ययावत माहिती घेण्याचे आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.