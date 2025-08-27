देश

Railway Platform Roof: मोठी घटना! रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर छताचा मोठा भाग कोसळला, रेल्वेसेवा विस्कळीत, घटनेने गोंधळ

Railway Platform Roof Part Collapse: एक मोठी घटना समोर आली आहे. रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर छताचा मोठा भाग कोसळल्याची घटना घडली आहे. यामुळे रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

ओडिशातील कटक रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वर बांधकाम सुरू असलेल्या छताचा एक भाग अचानक कोसळला. अपघातानंतर स्थानकावर गोंधळ उडाला आणि प्रवासी आणि कामगार घाबरून इकडे तिकडे धावू लागले. अपघातानंतर प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ वरील रेल्वे सेवा तात्पुरती थांबवण्यात आली.

