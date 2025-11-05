ट्रेनच्या शौचालयात ‘प्रेम’ व्यक्त करणाऱ्यांनो सावधान! आता कुणाचा नंबर किंवा नाव लिहिलंत तर...; रेल्वे प्रशासनाचा थेट इशारा

ट्रेनच्या शौचालयात प्रेम व्यक्त करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी. शौचालयाच्या आत किंवा बाहेर पेनने काहीही ओरखडे काढणे किंवा लिहिणे महागात पडू शकते. भारतीय रेल्वे गाड्या स्वच्छ ठेवण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. असे करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे आणि दंडही आकारला जात आहे. त्यामुळे ट्रेनमधून प्रवास करताना अशा चुका टाळा..रेल्वे गाड्या आणि स्थानके स्वच्छ ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते. प्रवासादरम्यान अनेक लोक शौचालयात प्रेमाच्या भावना व्यक्त करतात. कधीकधी ते पेनने लिहितात, कधीकधी स्क्रॅचिंग करून, त्यामुळे शौचालयांचे नुकसान होते. रेल्वेच्या मते, कधीकधी नवीन डब्यांच्या शौचालयातही लिहिणे केले जाते. रेल्वे संरक्षण दल (RPF) अशा लोकांवर कठोर कारवाई करत आहे..Yogi Adityanath : कार्तिक पौर्णिमेला गढमुक्तेश्वरमध्ये 'हर हर गंगे'; सीएम योगींनी हेलिकॉप्टरमधून भक्तांवर केली पुष्पवृष्टी! .असे गुन्हे करणारे लोक अनेकदा एक नंबर लिहून ठेवतात. हा नंबर त्यांचा स्वतःचा असतो किंवा त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीचा असतो. अशा लोकांना पकडण्यासाठी आरपीएफ त्या नंबरवर कॉल करते आणि तो कोणी लिहिला आहे की नाही हे शोधण्याचा प्रयत्न करते. तो त्यांच्या ओळखीचा कोणी आहे का. कधीकधी, ते यशस्वी होतात आणि त्या व्यक्तीचे नाव जाणून घेतात. .त्यानंतर आरपीएफ त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करते. म्हणून प्रवास करताना अशा चुका करणे टाळा. अन्यथा, आरपीएफ तुमच्या दाराशी येऊ शकते. रेल्वे मंत्रालयाने स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता मोहीम) अंतर्गत ८४,१८४ मोहिमा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत. रेल्वे स्थानके, कार्यालये आणि कामाच्या ठिकाणांच्या स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देण्यात आले. .बिहार मतदानापूर्वी राहुल गांधींचा 'हायड्रोजन बॉम्ब', केंद्राने कसं मॅनेज केलं, धक्कादायक आरोप अन् पुरावे एका क्लिकवर.कार्यालयांमधून कचरा काढून टाकल्याने ६.०६ लाख चौरस फूट जागा मोकळी झाली आणि ५७० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. जनजागृती करण्यासाठी, १०५ प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर "अमृत संवाद" मोहिमेअंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.