Railways Food Courts: रेल्वेकडून केटरिंग धोरणात मोठा बदल! आता केएफसी आणि मॅकडोनाल्ड्स सारखे फूड ब्रँड स्थानकांवर उघडणार, पण कधी?

Food Outlets On Railways Station: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता केएफसी आणि मॅकडोनाल्ड्स सारखे मोठे फूड ब्रँड लवकरच रेल्वे स्थानकांवर उघडणार आहेत.
भारतीय रेल्वेने त्यांच्या केटरिंग धोरणात एक मोठा बदल केला आहे. ज्याअंतर्गत प्रवाशांना लवकरच स्थानकांवर केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, हल्दीराम आणि बिकानेरवाला सारखे प्रसिद्ध ब्रँड मिळू शकतील. स्थानकांच्या पुनर्विकासासोबतच, रेल्वे आता अन्न आणि पेय सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. ज्यामुळे देशभरातील १२०० हून अधिक स्थानकांवर चांगले अन्न पर्याय उपलब्ध होतील.

