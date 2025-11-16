Railways Food Courts: रेल्वेकडून केटरिंग धोरणात मोठा बदल! आता केएफसी आणि मॅकडोनाल्ड्स सारखे फूड ब्रँड स्थानकांवर उघडणार, पण कधी?

भारतीय रेल्वेने त्यांच्या केटरिंग धोरणात एक मोठा बदल केला आहे. ज्याअंतर्गत प्रवाशांना लवकरच स्थानकांवर केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, हल्दीराम आणि बिकानेरवाला सारखे प्रसिद्ध ब्रँड मिळू शकतील. स्थानकांच्या पुनर्विकासासोबतच, रेल्वे आता अन्न आणि पेय सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. ज्यामुळे देशभरातील १२०० हून अधिक स्थानकांवर चांगले अन्न पर्याय उपलब्ध होतील. .विशेषतः दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमधील आधुनिक स्थानकांना या बदलाचा प्रथम फायदा होऊ शकतो. रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत नामांकनाच्या आधारावर प्रीमियम ब्रँड स्टॉल्स दिले जाणार नाहीत. आता हे आउटलेट फक्त ई-लिलावाद्वारे वाटप केले जातील. प्रत्येक आउटलेटसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे. .‘चहा-समोसा...!’ असा आवाज आता रेल्वे स्थानकांवर ऐकू येणार नाही; विक्रेत्यांचा आवाज थांबणार, प्रवाशांसाठी नवी योजना.नवीन धोरणानुसार, स्टेशनवरील मागणी आणि जागा न्याय्य असल्यास सिंगल-ब्रँड, कंपनीच्या मालकीच्या किंवा फ्रँचायझी मॉडेल्स अंतर्गत आउटलेट उघडता येतात. याचा परिणाम विद्यमान आरक्षण धोरणावर होणार नाही. ज्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि विस्थापित व्यक्तींसाठी स्टॉल कोटा राखीव आहे..आतापर्यंत रेल्वे स्थानकांवर फक्त तीन प्रकारचे स्टॉल होते. नाश्ता, पेये, चहा, दूध बार आणि ज्यूस बार. आता रेल्वेने चौथ्या श्रेणी म्हणून "प्रीमियम ब्रँड केटरिंग आउटलेट्स" जोडले आहेत. यामुळे प्रवाशांना स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि ब्रँडेड अन्न पर्याय उपलब्ध होतील. दररोज २३ दशलक्षाहून अधिक प्रवासी रेल्वेने प्रवास करत असल्याने स्थानकांवर प्रसिद्ध फूड चेनची उपस्थिती प्रवाशांसाठी एक मोठी सोय ठरेल..Metro News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' तीन मेट्रो स्थानकांची नावे बदलणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक स्थानकांवर ब्रँडेड फूड आउटलेट्सची मागणी दीर्घकाळापासून आहे. झोनल रेल्वे आता प्रत्येक स्थानकावरील उपलब्ध जागा, गर्दी आणि ही योजना कशी अंमलात आणता येईल याचे मूल्यांकन करतील. प्रीमियम आउटलेट्सचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी ते त्यांच्या संबंधित स्तरावर विशिष्ट अटी आणि शर्ती आणि करार देखील विकसित करतील. प्रवाशांच्या सोयी सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक स्थानके तयार करण्यासाठी रेल्वेसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.