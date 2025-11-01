Railway News: प्रवाशांना दिलासा! ट्रेनमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांकडून त्रास होतो का? वाचण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सोपा मार्ग सांगितला

ट्रेनमध्ये प्रवास करताना ट्रान्सजेंडर लोकांकडून तुम्हाला त्रास दिला जातो का, त्यांच्याकडून पैसे मागितले जातात का? पुढच्या वेळी तुमच्यासोबत असे घडले तर काळजी करू नका. भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना त्यांच्यापासून वाचण्यासाठी एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. फक्त "रेल मदत" पोर्टलवर किंवा १३९ वर तक्रार दाखल करा..रेल्वेने अशाच एका प्रकरणात ५४ लोकांना अटक केली आहे जे ट्रेनमध्ये पैसे उकळण्यासाठी ट्रान्सजेंडर लोकांच्या ओळखीचा गैरवापर करत होते. उत्तर मध्य रेल्वेच्या आग्रा विभागातील रेल्वे संरक्षण दल, प्रवाशांना त्रास देणे, अनधिकृत प्रवास करणे आणि गाड्यांमध्ये आणि रेल्वे स्थानकांवर खंडणी वसूल करणे याविरुद्ध मोहीम राबवत आहे. १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत आग्रा विभागात एक विशेष मोहीम राबविण्यात आली. .School Students Assault: भयंकर! इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील २२ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार, मुख्याध्यापकासह तिघांना अटक.या मोहिमेदरम्यान ५४ जणांना अटक करण्यात आली जे त्यांच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती म्हणून ओळखीचा गैरवापर करून अनधिकृतपणे गाड्यांमध्ये प्रवेश करत होते आणि प्रवाशांकडून पैसे मागत होते. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान, रेल्वे संरक्षण दल, आग्रा विभागाने गाड्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश करून प्रवाशांना त्रास देणाऱ्या ३०३ व्यक्तींविरुद्ध कारवाई केली. .याच कालावधीत, "रेल मदत" पोर्टलवर प्रवाशांनी अशा समस्यांबद्दल एकूण २५७ तक्रारी दाखल केल्या आणि त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात आली. विभागातील सर्व पोस्ट आणि चौकी प्रभारींना दक्षता बाळगण्याचे, गाड्या आणि प्लॅटफॉर्मवर नियमित तपासणी करण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Ban On Plastic Bottles: सरकारी कार्यालय आणि बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करता येणार नाही, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.प्रवाशांना अशा कोणत्याही घटनेची माहिती रेल्वे सुरक्षा दल, हेल्पलाइन १३९ किंवा कर्तव्यावर असलेल्या जवळच्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आग्रा विभागातील रेल्वे सुरक्षा दल प्रवाशांची सुरक्षा, शिस्त आणि रेल्वे सेवांचा दर्जा अधिक मजबूत करण्यासाठी सतत वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे सर्व प्रवाशांना सुरक्षित आणि आनंददायी प्रवास अनुभव मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.