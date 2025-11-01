देश

Railway News: प्रवाशांना दिलासा! ट्रेनमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांकडून त्रास होतो का? वाचण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सोपा मार्ग सांगितला

Transgender People Harassment In Train Helpline Number: तुम्हालाही ट्रेनमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांकडून त्रास होतो का? तर आता रेल्वेने त्यांच्यापासून वाचण्याचा एक सोपा मार्ग सांगितला आहे.
ट्रेनमध्ये प्रवास करताना ट्रान्सजेंडर लोकांकडून तुम्हाला त्रास दिला जातो का, त्यांच्याकडून पैसे मागितले जातात का? पुढच्या वेळी तुमच्यासोबत असे घडले तर काळजी करू नका. भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना त्यांच्यापासून वाचण्यासाठी एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. फक्त "रेल मदत" पोर्टलवर किंवा १३९ वर तक्रार दाखल करा.

