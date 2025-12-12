देश

Railway Food: एअरलाईन्ससारखे ताजे अन्न आता ट्रेनमध्ये मिळणार! आयआरसीटीसीकडून मोठी सुधारणा; पण काय? जाणून घ्या...

Railway Food F&B Operators: ट्रेनमध्ये विमानसेवेसारखे जेवण मिळणार आहे. आयआरसीटीसीने संपूर्ण व्यवस्था बदलली आहे. प्रमुख रेस्टॉरंट्स दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण देतील.
Railway Food F&B Operators

Railway Food F&B Operators

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गाड्यांमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून येत आहेत. परंतु आता आयआरसीटीसी ही व्यवस्था पुन्हा एकदा बदलण्याची तयारी करत आहे. रेल्वेने अन्न तयार करणे आणि अन्न वाढवणे वेगळे केले आहे. जेवण तयार करण्याचे काम आता व्यावसायिक एफ अँड बी ऑपरेटरकडे सोपवले जात आहे. याचा अर्थ असा की, प्रवाशांना रेल्वेमध्ये तेच ताजे आणि स्वच्छ अन्न मिळेल जे त्यांना सामान्यतः विमान कंपन्यांमध्ये किंवा मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये मिळते.

Loading content, please wait...
railway
food news
ministry of railways india
Railway Administration
IRCTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com