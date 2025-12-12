Railway Food: एअरलाईन्ससारखे ताजे अन्न आता ट्रेनमध्ये मिळणार! आयआरसीटीसीकडून मोठी सुधारणा; पण काय? जाणून घ्या...

गाड्यांमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून येत आहेत. परंतु आता आयआरसीटीसी ही व्यवस्था पुन्हा एकदा बदलण्याची तयारी करत आहे. रेल्वेने अन्न तयार करणे आणि अन्न वाढवणे वेगळे केले आहे. जेवण तयार करण्याचे काम आता व्यावसायिक एफ अँड बी ऑपरेटरकडे सोपवले जात आहे. याचा अर्थ असा की, प्रवाशांना रेल्वेमध्ये तेच ताजे आणि स्वच्छ अन्न मिळेल जे त्यांना सामान्यतः विमान कंपन्यांमध्ये किंवा मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये मिळते..वंदे भारत आणि अमृत भारत सारख्या गाड्यांमध्ये चाचण्या आधीच सुरू झाल्या आहेत. हल्दीराम, कॅसिनो एअर केटरर्स अँड फ्लाइट सर्व्हिसेस, यशस्वी फूडीज, वैष्णोदेवी सरोवर पोर्टिको आणि इस्कॉन सारख्या ऑपरेटर अनेक मार्गांवर जेवण देत आहेत. प्रवाशांचा प्रतिसाद आतापर्यंत सकारात्मक राहिला आहे. आयआरसीटीसी ते मोठ्या प्रमाणात लागू करण्याची तयारी करत आहे..नवीन वर्ष शांततेत सुरू करायचंय? मसुरी–नैनितालची गर्दी विसरा; उत्तराखंडमधील ही ५ ठिकाणं आहेत ‘परफेक्ट गेटवे’.पूर्वी, आयआरसीटीसी स्वतः किंवा विक्रेत्यांमार्फत तयारी आणि सेवा दोन्ही व्यवस्थापित करत असे. गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबद्दल वारंवार तक्रारी येत होत्या. म्हणूनच आता मॉडेल पूर्णपणे बदलले आहे. उद्योग तज्ञांनी तयार केलेले अन्न. यामुळे स्थानिक चवींपासून ते ट्रेनमधील ब्रँडेड स्वच्छतेपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत..निवडक वंदे भारत आणि अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांवर चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. आयआरसीटीसी प्रत्येक मार्गावर वेगवेगळे ऑपरेटर नियुक्त करत आहे. नागपूर ते सिकंदराबाद वंदे भारत या रेल्वेचे व्यवस्थापन हल्दीराम आणि एलियर मिल्स करत आहेत. कासारगोड ते तिरुवनंतपुरम आणि मंगळुरू ते तिरुवनंतपुरम या गाड्यांसाठी सीएएफएस जेवण बनवत आहे. वेरावळ येथील सीएएफएस गांधीनगर किचन आणि यशस्वी फूडीज राजकोट अहमदाबाद येथून सेवा देत आहेत. .वैष्णो देवी सरोवर पोर्टिको कटरा ते श्रीनगर या दोन्ही वंदे भारत ट्रेनची सेवा पुरवत आहे. टच स्टोन फाउंडेशन दिल्ली ते सीतामढी पर्यंत अमृत भारतमध्ये अन्न पुरवत आहे. इस्कॉन द्वारका बापुधाम मोतिहारी ते आनंद विहार ट्रेनमध्ये प्रवाशांना जेवण देत आहे. आता प्रत्येक मार्गावर स्थानिक चवींचा समावेश करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातील गाड्यांमध्ये स्थानिक करी आणि स्नॅक्स, उत्तर भारतातील खास थाळी आणि बाजरी-आधारित पर्याय उपलब्ध आहेत. .Viral Video : Reels साठी कायपण! जीव धोक्यात घालत ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली ठेवला हात, चाक हातावरुन गेलं अन्....तर काही गाड्यांमध्ये प्रादेशिक ब्रँडचे पॅक केलेले जेवण देखील उपलब्ध आहे. हे आयआरसीटीसीचे नवीन सूत्र आहे. प्रवाशांचा अनुभव वाढवण्यासाठी प्रत्येक मार्गावरील जेवण त्या प्रदेशाच्या चवीनुसार तयार केले जात आहे. आयआरसीटीसी चाचण्यांमधून मिळालेल्या अभिप्रायाचे विश्लेषण करत आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर हे मॉडेल शताब्दी, राजधानी आणि इतर प्रीमियम गाड्यांमध्ये लागू केले जाईल. ट्रेनमधील जेवण एअरलाइन-मानक असावे, जेणेकरून प्रवाशांना काळजी न करता जेवता येईल याची खात्री करणे हे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.