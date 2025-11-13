देश

‘चहा-समोसा...!’ असा आवाज आता रेल्वे स्थानकांवर ऐकू येणार नाही; विक्रेत्यांचा आवाज थांबणार, प्रवाशांसाठी नवी योजना

Automatic Food Vending Machines In Railway Station: रेल्वे स्थानकांवर आता स्वयंचलित फूड मशीनमधून गरम चहा आणि नाश्ता मिळणार आहे. प्रवाशांसाठी रेल्वे नवी सुविधा आणणार आहे.
ट्रेनमधून प्रवास करताना प्लॅटफॉर्मवर गरम चहा किंवा समोशाचा आवाज आता भूतकाळातील गोष्ट होईल. प्रवाशांच्या सोयी आणि सोयी लक्षात घेऊन रेल्वे स्थानकांवर स्वयंचलित व्हेंडिंग मशीन बसवत आहे. या मशीनमधून प्रवासी रोख रकमेशिवाय वस्तू खरेदी करू शकतात. पूर्व रेल्वेच्या आसनसोल विभागातील दुर्गापूर स्थानकावरून हा उपक्रम सुरू झाला.

