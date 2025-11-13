‘चहा-समोसा...!’ असा आवाज आता रेल्वे स्थानकांवर ऐकू येणार नाही; विक्रेत्यांचा आवाज थांबणार, प्रवाशांसाठी नवी योजना

ट्रेनमधून प्रवास करताना प्लॅटफॉर्मवर गरम चहा किंवा समोशाचा आवाज आता भूतकाळातील गोष्ट होईल. प्रवाशांच्या सोयी आणि सोयी लक्षात घेऊन रेल्वे स्थानकांवर स्वयंचलित व्हेंडिंग मशीन बसवत आहे. या मशीनमधून प्रवासी रोख रकमेशिवाय वस्तू खरेदी करू शकतात. पूर्व रेल्वेच्या आसनसोल विभागातील दुर्गापूर स्थानकावरून हा उपक्रम सुरू झाला. .हळूहळू, इतर स्थानकांवरही मशीन बसवल्या जातील. या अत्याधुनिक व्हेंडिंग मशीन्स प्रवाशांना चोवीस तास स्वच्छतेने पॅक केलेले विविध अन्नपदार्थ, स्नॅक्स आणि पेये पुरवतील. UPI-आधारित डिजिटल पेमेंट इंटरफेससह डिझाइन केलेले हे मशीन व्यवहार सोपे, जलद आणि संपर्करहित करतात. प्रवाशांचा वेळ वाचवतात आणि रांगेत उभे राहण्यापासून टाळतात, विशेषतः गर्दीच्या वेळी किंवा रात्री उशिरा..Live-in Relationship Rule: महत्त्वाची बातमी! लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतचे नियम बदलले; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवे नियम काय?.या ऑटोमेटेड व्हेंडिंग मशीन्स (AVMs) ची सुरुवात आसनसोल विभागाच्या प्रवाशांच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासाचा अनुभव वाढवण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. या ऑटोमेटेड व्हेंडिंग मशीन्स (AVMs) च्या सुरुवातीमुळे, दुर्गापूर स्थानकाने स्मार्ट, स्वच्छ आणि प्रवासी-केंद्रित स्थानक बनण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. .Housing Scheme: गरिबांसाठी बांधलेले फ्लॅट आता २५ वर्षे कुणालाही विकता आणि भाड्याने देता येणार नाहीत, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या नावीन्यपूर्णते, डिजिटल परिवर्तन आणि ग्राहकांच्या समाधानावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या अनुषंगाने आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, अशा मशीन्स हळूहळू इतर प्रमुख स्थानकांवर बसवल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.