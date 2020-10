महाराष्ट्रात धावणार पाच इंटरसिटी एक्स्प्रेस; देशात आणखी 39 स्पेशल ट्रेन

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर रेल्वेसेवा ठप्प झाली होती. आता हळूहळू स्पेशल ट्रेन सुरू करण्यात येत आहेत. नव्याने 39 स्पेशल ट्रेन सुरू केल्या जाणार असल्याची माहिती रेल्वेने दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयानं या रेल्वेंची यादी जाहीर केली असून अद्याप तारीख घोषित केलेली नाही. नव्या 39 रेल्वे सुरु करण्याबाबतच्या तारखा लवकरच जाहीर करण्यात येतील.

रेल्वे बोर्डाने विभागांना 39 ट्रेन सुरु कऱण्यास परवानगी दिली आहे. या रेल्वे सेवा कधी सुरु करण्यात येतील याची माहिती लवकरच देऊ असंही रेल्वे मंत्रालयाने म्हटलं आहे. देशभरात सुरु करण्यात येणाऱ्या 39 ट्रेन्समध्ये मुंबईतून एलटीटी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल इथून आणि पुणे, नागपूर इथूनही एक्स्प्रेस सुरू होणार आहेत.

महाराष्ट्रात स्पेशल ट्रेन

महाराष्ट्रात मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार 9 ऑक्टोबरपासून मुंबई, नागपूर, पुणे, गोंदिया आणि सोलापूर इथून पाच स्पेशल ट्रेन सुरू केल्या जाणार आहेत. या सर्व ट्रेन या आरक्षित असणार आहेत. तसंच प्रवाशांना कोरोनाशी संबंधित सर्व प्रोटोकॉलचं पालन करणं बंधनकारक असेल. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्कचा वापर अनिवार्य असेल. याबाबत प्रवाशांना रेल्वेनं सूचना केल्या आहेत.

