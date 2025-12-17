देश

Railway Luggage Rules : विमानासारखेच नियम रेल्वेमध्येही लागू होणार! , ‘फर्स्ट एसी’मध्ये ७० किलो पर्यंतच सामान मोफत नेता येणार

 Train Passenger Baggage Policy : जाणून घ्या, स्लीपर आणि द्वितीय श्रेणीच्या कंपार्टमेंटची काय आहे परिस्थिती?
Passengers carrying luggage at a railway station as Indian Railways implements airline-style baggage rules for train travel.

Passengers carrying luggage at a railway station as Indian Railways implements airline-style baggage rules for train travel.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

New Railway Luggage Rules for Passengers : विमान प्रवासाप्रमाणेच रेल्वे प्रवासासाठी सामानाचे नियम अधिक कठोर होणार आहेत. कारण, आता, रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की रेल्वे प्रवासादरम्यान निर्धारित सामान मर्यादा ओलांडल्याबद्दल प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत ही महत्त्वाची माहिती दिली. रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की प्रवाशांना त्यांच्या क्लासनुसार आधीच फ्री बॅगेज अलाउन्स निश्चित आहे आणि त्यापेक्षा जास्त सामान वाहून नेण्यासाठी शुल्क द्यावे लागते.

ट्रेनमध्ये सेकंड क्लासमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ३५ किलो पर्यंत सामान नेण्याची परवानगी आहे. यापेक्षा जास्त सामान नेणारे प्रवासी फारतर ७० किलो पर्यंत नेऊ शकतात,  परंतु यासाठी त्यांना निश्चित करण्यात आलेले शुल्क द्यावे लागतील.

Passengers carrying luggage at a railway station as Indian Railways implements airline-style baggage rules for train travel.
Expressway Toll System : आता ‘एक्स्प्रेसवे’वर टोल भरण्यासाठी गाडी थांबवून वाट पाहण्याची गरज नसणार!

स्लीपर क्लासमधील प्रवाशांसाठी फ्री अलाउन्स थोडा जास्त आहे.  ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय ४० किलोपर्यंत सामान नेऊ शकतात. आवश्यक असल्यास, ८० किलो पर्यंत सामान नेण्याची परवानगी आहे, परंतु यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

Passengers carrying luggage at a railway station as Indian Railways implements airline-style baggage rules for train travel.
Prithviraj Chavan refuses to apologize Video : ‘’माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही, मी का माफी मागू?’’ ; ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत वादग्रस्त विधानावर पृथ्वीराज चव्हाण ठाम!

तर विमान कंपन्यांच्या बाबतीत, फ्री बॅगेज अलाउन्स एअरलाइन आणि उड्डाण मार्गानुसार बदलतो. साधारणपणे, देशांतर्गत विमान उड्डाणांमध्ये १५ किलो पर्यंत चेक-इन केलेले सामान आणि ७ किलो वजनाची हँडबॅग मोफत ठेवता येते, तर आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांमध्ये २३ ते २५ किलो किंवा दोन प्रत्येकी २३ किलो वजनाच्या बॅगा मोफत नेण्याची परवानगी असते. रेल्वे नियमांनुसार, प्रत्येक प्रवाशाला त्यांच्या प्रवास वर्गानुसार विशिष्ट प्रमाणात मोफत सामान नेण्याची परवानगी आहे. शिवाय, शुल्क भरून जादा सामान नेण्यास कमाल मर्यादा आहे. मात्र, यापेक्षा जास्त सामान वाहून नेणे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

railway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com