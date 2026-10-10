प्रवासात बॅग चोरीला गेली, रेल्वे प्रवाशाला देणार १.४५ लाख; ग्राहक आयोगाचे आदेश

रेल्वे प्रवासात प्रवाशाची बॅग चोरीला गेल्यानं रेल्वेला १ लाख ४५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेत. आरक्षित डब्यातून प्रवास करताना प्रवाशाची बॅग चोरीला गेली होती. याविरोधात प्रवाशाने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती. रेल्वे प्रशासन आरक्षित डब्यात अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यात अपय़शी ठरले आणि त्यामुळे प्रवाशाचं नुकसान झालं असं राज्य ग्राहक आयोगाने म्हटलं. यामुळे उत्तर रेल्वेला १.४५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कायम ठेवले..दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती संगीता सहगल आणि बिमला कुमारी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. जिल्हा ग्राहक आयोगाने याआधी रेल्वेला नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. याला आव्हान देत उत्तर रेल्वेनं राज्य ग्राहक आयोगात धाव घेतली. पण राज्य ग्राहक आयोगानेही जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला..दिल्ली पोलीस अडचणीत येणार, सर्वोच्च न्यायलयात अवमान याचिका दाखल! त्याचं एक चुकीचं पाऊल अन्....रेल्वेकडून प्रवाशाला नुकसान भरपाई पोटी १ लाख २० हजार रुपये आणि २५ हजार रुपये कोर्टाच्या कामकाजाचा खर्च म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते. तसंच भरपाईच्या रकमेवर ७ सप्टेंबर २०१७पासून वार्षिक ९ टक्के व्याज देण्याचेही आदेश दिले होते. प्रवाशाच्या चोरी झालेल्या सामानाची किंमत १.२० लाख रुपये इतकी होती..अजय कुमार हे महानंदा एक्स्प्रेसने दिल्लीहून पाटण्याला जात असताना त्यांची बॅग अज्ञात व्यक्तींनी आरक्षित डब्यातून चोरी केली होती. या बॅगेत साड्या, दागिने आणि कपडे होते. याची किंमत १.२० लाख रुपये असल्याचा दावा अजय कुमार यांनी केला होता..बॅग चोरीला जाताच अजय कुमार यांनी टीटीईशी संपर्क साधून एफआयआरची मागणी केली. मात्र रेल्वे सुरक्षा दलाने चोरी झाल्याची खात्री केली पण एफआयआरबाबत काहीच सांगितले नाही. शेवटी वर्षभराने एफआयआर दाखल केली आमि २०१७मद्ये उकल न झालेल्या प्रकरणात या चोरीच्या प्रकरणाचा समावेश केला..चोरी झालेल्या सामानाबाबत रेल्वेकडून असा दावा करण्यात आला होता की, सामान हे प्रवाशाच्या वैयक्तिक ताब्यात होतं आणि रेल्वेकडे त्याची नोंद नव्हती. यावर आयोगाने सामान प्रवाशाच्या ताब्यात होत असं सांगुन रेल्वेची जबाबदारी संपत नाही असं स्पष्ट केलं. आरक्षित डब्यात अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखणं ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे भरपाई रेल्वेनेच द्यायला हवी असंही आयोगाने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.