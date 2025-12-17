देश

Railway News: आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही हे 10 तास आधीच समजणार; वेटिंग-RAC प्रवाशांना मोठा दिलासा

Railway Confirmed Ticket News: रेल्वेने सामान्य प्रवाशांना काहीसा दिलासा दिला आहे. प्रवाशांना आता त्यांच्या कन्फर्म तिकिटांची माहिती १० तास आधी मिळेल. रेल्वे एक नवीन नियम आणत आहे.
रेल्वे प्रशासन रेल्वे प्रवाशांना मोठी सवलत देणार आहे. आता रेल्वे प्रवाशांना त्यांचे तिकीट कन्फर्म झाले आहे की नाही हे सुमारे १० तास आधी कळू शकेल. वृत्तानुसार, रेल्वे बोर्डाने रेल्वे प्रवाशांना मोठी सवलत देण्यासाठी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. पहिला रेल्वे आरक्षण चार्ट आता आगाऊ तयार केला जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना वेळेवर सीट उपलब्धता कळू शकेल.

