Railway News: आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही हे 10 तास आधीच समजणार; वेटिंग-RAC प्रवाशांना मोठा दिलासा

रेल्वे प्रशासन रेल्वे प्रवाशांना मोठी सवलत देणार आहे. आता रेल्वे प्रवाशांना त्यांचे तिकीट कन्फर्म झाले आहे की नाही हे सुमारे १० तास आधी कळू शकेल. वृत्तानुसार, रेल्वे बोर्डाने रेल्वे प्रवाशांना मोठी सवलत देण्यासाठी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. पहिला रेल्वे आरक्षण चार्ट आता आगाऊ तयार केला जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना वेळेवर सीट उपलब्धता कळू शकेल. .पूर्वी, ही मर्यादा चार तास आधी होती. ज्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना मोठी गैरसोय होत होती. कन्फर्म नसलेल्या तिकिटांमुळे अनेकदा मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या. रेल्वे बोर्डाच्या मते, सकाळी ५:०१ ते दुपारी २:०० वाजेपर्यंत धावणाऱ्या गाड्यांसाठीचा पहिला आरक्षण चार्ट आदल्या दिवशी रात्री ८ वाजेपर्यंत तयार केला जाईल. याचा अर्थ असा की रेल्वे प्रवाशांना त्यांच्या तिकिट पुष्टीकरणाची माहिती खूप आधीच मिळेल. ज्यामुळे त्यांना स्टेशनवर पोहोचण्यासाठी भरपूर वेळ मिळेल.CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? जाणून घ्या....आता दुपारी २:०१ ते ११:५९ वाजेपर्यंत आणि पहाटे १२:०० ते पहाटे ५:०० वाजेपर्यंत धावणाऱ्या गाड्यांसाठीचा पहिला आरक्षण चार्ट किमान १० तास आधी तयार केला जाईल. रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे दूरवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची चिंता कमी होईल. त्यांना त्यांच्या तिकिटांची स्थिती वेळेवर कळू शकेल, ज्यामुळे त्यांची ट्रेन चुकण्याची चिंता दूर होईल..NPS गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! एक्झिट नियमांत बदल; PFRDA चा मोठा निर्णय, नवे नियम काय?.हा आदेश सर्व झोनल रेल्वे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देऊन जारी करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रेल्वे अनेक महिन्यांपासून या व्यवस्थेची तयारी करत आहे. जूनच्या अखेरीस, रेल्वे आरक्षण चार्टसाठी नियम बदलण्याची योजना आखत असल्याची बातमी समोर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.