Railway News: भारतीय रेल्वेचा मोठा निर्णय! रेल्वे ट्रॅकखाली १२ तासांत सबवे उभारणार; ग्रामीण भागासाठी ‘गेमचेंजर’ योजना

देशाची जीवनरेखा असलेल्या भारतीय रेल्वेवरील अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय एक नवीन उपक्रम हाती घेत आहे. देशभरातील ग्रामीण भागातील लोकांना रेल्वे रुळ सहजपणे ओलांडता यावेत यासाठी रुळांखाली रेडी-मेड कल्व्हर्ट्स बांधण्यात येतील. रेल्वे रुळांवरून जाणारे हे सोयीस्कर भुयारी मार्ग केवळ १२ तासांत बांधता येतात. ही माहिती देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, रेल्वे रुळ ओलांडताना होणारे अपघात रोखणे हे रेल्वेचे आता मिशन मोडवर उद्दिष्ट आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भुयारी मार्ग बांधण्याची योजना आहे..असे सांगण्यात आले की, हे रेल्वे पूल अशा ठिकाणी बांधले जातील, जिथे रेल्वेमार्गाच्या एका बाजूला वस्ती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शेती, शाळा, स्मशानभूमी किंवा इतर उपयुक्त आणि महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी देशभरात अशा रेल्वे पुलांच्या बांधकामाचे निर्देश दिले आहेत, जिथे मोठ्या संख्येने लोक दैनंदिन जीवनात रेल्वेमार्ग ओलांडतात. हे रेल्वे पूल बांधताना, एक सामान्य माणूसही आपल्यासोबत सायकल, मोटारसायकल, बैलगाडी किंवा कामाशी संबंधित इतर वस्तू घेऊन जाऊ शकेल, हे लक्षात ठेवले जाईल. .यामुळे देशभरात रेल्वेमार्ग ओलांडताना होणारे अपघात टाळता येतील. भारतीय रेल्वेचे हे पूल देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी वरदान ठरतील. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना देशातील या मोठ्या समस्येचे पुढील पाच ते सहा वर्षांत निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पूल रेल्वे रुळांवर केवळ १२ तासांत बांधले जातील. त्यांची रचना अशी असावी की लोकांना ते वापरताना आरामदायी वाटावे आणि पाणी साचल्यामुळे पुलांवर परिणाम होणार नाही. रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे..साहजिकच, हे रेल्वे कल्व्हर्ट भूमिगत असतील. भुयारी मार्ग किंवा कल्व्हर्ट १२ तासांच्या आत बसवता येऊ शकतो. भुयारी मार्ग किंवा कल्व्हर्टची रचना इतरत्र तयार केली जाईल. त्यानंतर ती कल्व्हर्ट बसवण्याच्या जागेवर आणली जाईल. जागेवर आणल्यावर, रेल्वे एक ब्लॉक घेऊन तो रुळांखाली सुरक्षितपणे बसवेल. ब्लॉक बसवताना रुळ कापल्यानंतर, कल्व्हर्ट १२ तासांच्या आत वापरासाठी तयार होईल..भारतीय रेल्वे आपल्या कोट्यवधी प्रवाशांच्या प्रवासाच्या सुविधा सुधारण्यासोबतच अनेक नियमांमध्ये बदल करत असते. १ एप्रिलपासून तिकीट परताव्याच्या नियमांमध्ये अनेक बदल होणार असतानाच, आरएसी संदर्भात एक चांगला उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. रेल्वे सामान्य प्रवाशांसाठी सुरू केलेल्या अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये याचा वापर करणार आहे. १ एप्रिलपासून अमृत भारत ट्रेनमध्ये रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन पूर्णपणे रद्द केले जाईल. प्रवाशांची सोय लक्षात घेऊन, रेल्वे आता अमृत भारतमधून आरएसी रद्द करण्यास सुरुवात करत आहे.