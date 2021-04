कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी रेल्वे पुन्हा सज्ज; उपलब्ध करुन देणार आयसोलेशन कोचेस

नवी दिल्ली : देशात पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला असून महाराष्ट्रासह काही राज्यांमधील स्थिती बिघडत चालली आहे. रुग्णालयांमध्ये बेडही मिळेनासे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेने गेल्या वर्षीप्रमाणं आत्ताही मदतीसाठी तयारी दर्शवली आहे. ज्या राज्यांकडे रुग्णांच्या आयसोलेशनसाठी बेड उपलब्ध नसतील त्यांना रेल्वेचे कोचेस उपलब्ध करुन देण्यात येतील असं रेल्वेनं म्हटलं आहे.

386 isolation coaches are available with Western Rly out of which 128 coaches are in the Mumbai Division. These coaches will be ready & made available for use as per the demand placed by the respective State governments: CPRO, Western Railway pic.twitter.com/dEUEGoRk64

— ANI (@ANI) April 11, 2021