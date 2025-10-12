SBI Manager Cyber Fraud : सायबर ठगांनी स्टेट बँकेच्या मॅनेजरलाच लावला चुना, तब्बल १३ लाख लुटले; पोलिसांत तक्रार दाखल

Summaryरायपूरमधील एसबीआयचे डेप्युटी मॅनेजर तेज प्रकाश शर्मा सायबर फसवणुकीचे बळी ठरले.फसवणूक करणाऱ्या महिलेनं स्वतःला गुंतवणूक कंपनीची अधिकारी म्हणून सादर केलं.आरबीआय आणि सेबीकडे नोंदणीकृत असल्याचा खोटा दावा करत मोठ्या नफ्याचं आमिष दाखवलं..सायबर फसवणुकीबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा एसबीआयचा एक डेप्युटी मॅनेजरच सायबर फसवणूक करणाऱ्यांच्या जाळ्यात सापडला.फसवणूक करणाऱ्यांनी गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांची 13 लाखांची रुपयांची फसवणूक केली. पीडित मॅनेजरने डिसेंबर २०२४ मध्ये एका अज्ञात महिलेचा व्हॉट्सअॅप कॉल आल्याची तक्रार केली. त्याने मुख्यमंत्री हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे गुन्हा दाखल झाला..रायपूर पोलिस स्टेशनचे अधिकारी गिरीश नेगी यांनी सांगितले की, मयूर विहार येथील रहिवासी तेज प्रकाश शर्मा यांनी सांगितले की ते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये डेप्युटी मॅनेजर आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांना एका अज्ञात नंबरवरून व्हॉट्सअॅप कॉल आला. कॉल करणाऱ्या महिलेने स्वतःची ओळख एका कंपनीची अधिकारी म्हणून करून दिली आणि दावा केला की ही कंपनी आरबीआय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे नोंदणीकृत आहे. दिव्यांशी अग्रवाल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिलेने त्यांना मोठ्या नफ्याचे आश्वासन देऊन गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. .१३ लाखांची फसवणूकमहिलेच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून, शर्मा यांनी अंदाजे १३ लाखांची गुंतवणूक केली.त्यांनी सहा हप्त्यांमध्ये पैसे फसवणूक करणाऱ्यांनी निर्दिष्ट केलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले.शर्मा यांनी सांगितले की त्यांना नंतर त्यांचा नफा देण्यात आला नाही आणि कंपनीने त्यांची ठेवही परत केली नाही. यामुळे त्यांना सायबर फसवणूक झाल्याचे पटले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांची मदत घेतली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला. .मुख्यमंत्री हेल्पलाइनवर गुन्ह्याची नोंदशर्मा यांनी सांगितले की हा खटला डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ चा आहे. त्यांनी रायपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परंतु पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही.अखेर त्यांनी सीएम हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, स्टेशन हाऊस ऑफिसर नेगी यांनी सांगितले की तक्रार पोर्टलवर आधीच नोंदवण्यात आली आहे. याद्वारे, संबंधित खाती गोठवली जातात आणि गुन्हेगारांचे नंबर काळ्या यादीत टाकले जातात.पण गुन्हा दाखल केल्यानंतरही अशीच प्रक्रिया होते..FAQs प्र.१: ही फसवणूक कोणी केली? 👉 एका अज्ञात महिलेनं “दिव्यांशी अग्रवाल” या नावाने स्वतःला गुंतवणूक कंपनीची अधिकारी म्हणून ओळख दिली.प्र.२: किती रकमेची फसवणूक झाली? 👉 एकूण सुमारे १३ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.प्र.३: फसवणूक कशी करण्यात आली? 👉 गुंतवणुकीवर मोठ्या नफ्याचं आमिष दाखवून सहा टप्प्यांत पैसे विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित करवून घेतले.प्र.४: पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल केला का? 👉 नाही, सुरुवातीला गुन्हा दाखल झाला नाही; पण सीएम हेल्पलाइनवर तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा नोंदवला गेला.प्र.५: या प्रकरणानंतर काय कारवाई झाली? 👉 संबंधित बँक खाती गोठवली गेली आणि गुन्हेगारांचे नंबर काळ्या यादीत टाकले गेले.प्र.६: नागरिकांनी अशा फसवणुकीपासून कसे वाचावे? 👉 अनोळखी गुंतवणूक ऑफर्सवर विश्वास ठेवू नका, आणि संशयास्पद कॉल/लिंक्स लगेच सायबर हेल्पलाइनवर (१९३०) कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.