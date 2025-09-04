Nawya Malik Drugs Case : मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध? अयान परवेझच्या मोबाईलमध्ये नव्या मलिकसह अनेक मुलींचे अश्लील व्हिडिओ सापडले!

रायपूर : ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात अटक झालेल्या इंटीरियर डिझायनर नव्या मलिक (Nawya Malik Drugs Case) हिला न्यायालयाने ४ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मुंबईतून अटक करण्यात आलेल्या नव्यावर दिल्ली व मुंबईहून रायपूरला एमडीएमएसारखे अमली पदार्थ पुरवण्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणात अयान परवेझलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे..अयानच्या मोबाईलमध्ये अश्लील व्हिडिओतपासादरम्यान पोलिसांना अयान परवेझच्या (Ayan Parvez) मोबाईलमध्ये नव्याचे तीन अश्लील व्हिडिओ आढळले आहेत. एवढेच नव्हे, तर इतर अनेक मुलींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओदेखील मोबाईलमधून मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी हे सर्व व्हिडिओ तपासासाठी लॅबमध्ये पाठवले असून, हे व्हिडिओ कसे तयार झाले आणि त्यांचा वापर नव्याला ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जात होता का, याचा शोध सुरू आहे..Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध?पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात नव्या मलिक एका मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी जोडलेली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या सिंडिकेटचे संबंध प्रभावशाली व्यक्ती आणि दारू व्यावसायिक अन्वर ढेबर व त्याचा मुलगा शोएब यांच्याशी असल्याचेही उघड झाले आहे. चौकशीदरम्यान नव्याने शोएबशी मैत्रीचे संबंध व पार्ट्यांमध्ये सहभागाची कबुली दिली आहे. तसेच, ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या इतर आरोपींसोबतही तिचे संबंध आढळले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..नार्को चाचणीची शक्यताचौकशीदरम्यान नव्याने सहकार्य केले नाही, तर तिची नार्को चाचणी घेण्यासाठी परवानगी मागितली जाऊ शकते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, नव्याने अनेक वेळा परदेश दौरे केले आहेत. तिने तुर्की, दुबई, सिंगापूर, मालदीवसह इतर देशांना भेटी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ती प्रामुख्याने मुंबई आणि दिल्लीमध्ये राहत असे, तसेच दरमहा मुंबईत येत असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.