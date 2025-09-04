देश

Nawya Malik Drugs Case : मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध? अयान परवेझच्या मोबाईलमध्ये नव्या मलिकसह अनेक मुलींचे अश्लील व्हिडिओ सापडले!

Nawya Malik Arrested in Raipur Drug Case : मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी नव्याचे संबंध? रायपूर ड्रग्ज प्रकरणात नवे धक्कादायक वळण
Nawya Malik Drugs Case

Nawya Malik Drugs Case

बाळकृष्ण मधाळे
रायपूर : ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात अटक झालेल्या इंटीरियर डिझायनर नव्या मलिक (Nawya Malik Drugs Case) हिला न्यायालयाने ४ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मुंबईतून अटक करण्यात आलेल्या नव्यावर दिल्ली व मुंबईहून रायपूरला एमडीएमएसारखे अमली पदार्थ पुरवण्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणात अयान परवेझलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

