Raj Thackeray UPI : युपीआयवरील MDR म्हणजे ‘डिजिटल सापळा’; राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, व्यापाऱ्यांना शुल्क न भरण्याचं आवाहन

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक युपीआय व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने भारतीयांना आधी युपीआय व्यवहारांची सवय लावली आणि आता शुल्काच्या माध्यमातून ‘डिजिटल सापळा’ लावला असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी सोशल मिडिया पोस्टमध्ये केला आहे..राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, सरकारने नोटबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं. युपीआयची व्यवस्था उभी केली, तिचा प्रचार केला आणि नागरिकांना डिजिटल पेमेंटची सवय लावली. मात्र, या व्यवस्थेची देखभाल, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक तरतूद सुरुवातीपासून का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावरील MDR व्यापाऱ्यांनीच भरायचा आहे’ असं सरकार सांगत असलं, तरी व्यापारी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणार नाहीत याची काय खात्री आहे, असा प्रश्नही राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. सरकारकडे यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा आहे का, असा सवाल करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. .MDRवर GST लागू होणार असल्याचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी केंद्रावर नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा आरोप केला. मात्र, अधिकृत माहितीनुसार GST हा व्यवहाराच्या संपूर्ण रकमेवर नसून लागू होणाऱ्या MDR शुल्कावर आकारला जातो. .युपीआय शुल्काबाबत केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर १५ सप्टेंबरला नव्या MDRची घोषणा करण्यात आली. सरकारच्या मते, P2P व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, तर ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही शून्य MDRच्या कक्षेत राहतील. .काँग्रेसकडून हा निर्णय अमेरिकन दबावामुळे झाल्याचा आरोप केला जात असल्याचा उल्लेखही राज ठाकरेंनी केला. मात्र, त्याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. UPIचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभारताना झाला पाहिजे होता, असं ते म्हणाले..दरम्यान, मनसे या MDRचा निषेध करत असून व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क भरण्यास सपशेल विरोध करावा, असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं आहे. तसेच २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारने UPI व्यवहारांवर शुल्क नसल्याचे जाहीर केले होते, त्या ट्विटचा स्क्रीनशॉटही आपण मुद्दाम जोडत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. .एनपीसीआयच्या नव्या नियमानुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा अधिकच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४. टक्के MDR लागू होणार आहे. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. मात्र, ग्राहकांकडून हे शुल्क थेट घेण्यात येणार नसून व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.