देश

Raj Thackeray UPI : युपीआयवरील MDR म्हणजे ‘डिजिटल सापळा’; राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, व्यापाऱ्यांना शुल्क न भरण्याचं आवाहन

UPI MDR 2026 : MDR व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणार असला तरी त्याचा भार अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर पडणार नाही याची सरकारकडे काय व्यवस्था आहे, असा सवाल त्यांनी केला. व्यापाऱ्यांनी या शुल्काला विरोध करावा, असे आवाहन केले.
Raj Thackeray

Raj Thackeray

esakal

Yashwant Kshirsagar
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दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक युपीआय व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारने भारतीयांना आधी युपीआय व्यवहारांची सवय लावली आणि आता शुल्काच्या माध्यमातून ‘डिजिटल सापळा’ लावला असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी सोशल मिडिया पोस्टमध्ये केला आहे.

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