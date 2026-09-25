देश

Raj Thackeray On Gyanesh Kumar : ‘ज्ञानेशाकडून सत्तेतले रेडे आपले वेद वदवतायत’; राज ठाकरेंचा ज्ञानेश कुमारांवर पुन्हा निशाणा

SIR Process : राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सत्ताधाऱ्यांवर सोशल मीडिया पोस्टद्वारे निशाणा साधला. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना उपरोधिक टोला लगावला.
Raj Thackeray Targets Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

Raj Thackeray Targets Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

निवडणुक आयोगातील वाद आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांनी केलेल्या गंभीर आरोपामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. दरम्यान राज ठाकरे यांनी आज पुन्हा दुसऱ्यांदा ज्ञानेश कुमार आणि सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सोशल मिडिया पोस्टमध्ये मार्मिक टोला लगावण्याबरोबरच एसआयआर प्रक्रिया रद्द करुन बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Raj Thackeray
Gyanesh Kumar controversy

Related Stories

Gyanesh Kumar SIR Petition
CEC Gyanesh Kumar News
Who Will Succeed Gyanesh Kumar as CEC?
Uddhav Thackeray Targets CEC Gyanesh Kumar
Marathi News Esakal
www.esakal.com