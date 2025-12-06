देश

दिल्लीत PM मोदी आणि राज ठाकरे एकत्र, काय झाली चर्चा? VIDEO आला समोर

Raj Thackeray Meets PM Modi at Delhi Wedding : दिल्लीमध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांच्या मेहुण्याचा विवाहसोहळा पार पडतो आहे. या सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी हजेरी लावली. त्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या विवाह सोहळ्याला राज ठाकरे देखील उपस्थित आहेत.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सध्या दिल्लीत आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी आणि राज ठाकरे एकत्र आल्याची माहिती आहे. एका विवाह सोहळ्यात दोघेही एकत्र आले असून त्यावेळी त्यांच्यात काही चर्चा झाली का? याबाबत माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. मात्र, दोघेही लग्न कार्यक्रमात एकत्र दिसल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या लग्नातील उपस्थितीतीचा एक व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहे.

