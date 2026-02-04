Candy Blast Incident : कँडी खाताच तोंडात स्फोट, तीन वर्षांच्या मुलीचा जबडा अन् गाल फाटला; धक्कादायक घटनेने खळबळ

राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात तीन वर्षांची मुलगी एका किराणा दुकानात कँडी खरेदी करण्यासाठी गेली होती. तिने कँडी खरेदी केली आणि तोंडात टाकताच स्फोट झाला. स्फोट इतका जबरदस्त होता की मुलीचा जबडा आणि गाल गंभीरपणे फाटला. दुकानदाराने तिला कँडीऐवजी कँडीसारखे दिसणारे स्फोटक दिल्याचे वृत्त आहे..वृत्तानुसार, अक्षु (३) तिची मोठी बहीण अहाना (६) सोबत गावातील एका किराणा दुकानात कँडी खरेदी करण्यासाठी गेली होती. दुकानदार सुदी याने मुलीला गनपावडरने भरलेली फटाक्यासारखी कँडी दिली. अक्षुने ती तोंडात टाकताच आणि चावताच जोरदारपणे स्फोट झाला आणि तिचा जबडा तुटला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली मुलगी कोसळली. तिच्या कुटुंबियांनी तिला ताबडतोब अलवरमधील एका खाजगी रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली.. दुकानदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल डॉक्टरांच्या मते, शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. मुलगी सध्या धोक्याबाहेर आहे. मुलीची मावशी, प्रवीणची पत्नी निकिता हिच्या तक्रारीवरून रामगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. स्टेशन ऑफिसर डॉ. विजेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, दुकानदाराला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्याची चौकशी केली जात आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, एफएसएल तपास आणि तज्ज्ञांचे मत मागितले जात आहे..Crime: धक्कादायक! समलिंगी संबंध ठेवण्यास विद्यार्थिनीचा नकार; आत्यानं रुद्राक्षाच्या माळांनी गळा दाबून संपवलं.दुकानदाराने काय सांगितले?आरोपी दुकानदाराचा दावा आहे की मुलीला रस्त्यावर पडून काचेच्या बाटलीने मारल्यामुळे दुखापत झाली आहे, परंतु तिच्या जबड्याची आणि तोंडाची स्थिती स्पष्टपणे स्फोटाकडे निर्देश करते. डीएसपी पिंटू कुमार यांनी सांगितले की, पोलिस प्रत्येक पैलूची चौकशी करत आहेत. दोषी आढळल्यास दुकानदारावर कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.