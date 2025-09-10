Rajasthan Anti-conversion Law : धर्म लपवून लग्न करताय? आता धर्मांतरासाठी कडक कायदा; जन्मठेपेसह 50 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा

Rajasthan Anti-conversion law : राजस्थान विधानसभेने जबरदस्तीने धर्मांतर थांबवण्यासाठी आणलेले कठोर विधेयक मंजूर केले आहे. मंगळवारी (ता. ३ सप्टेंबर) हे विधेयक चर्चेशिवाय पारित करण्यात आले. विरोधी काँग्रेसने (Congress) या विधेयकावर गदारोळ केला होता. या कायद्यानुसार जबरदस्ती, लोभ, धमकी किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून केलेल्या धर्मांतरावर जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते..आधीचा कायदा आता अधिक कठोरराजस्थानमध्ये धर्मांतर रोखण्यासाठी आधीच कायदा अस्तित्वात होता. मात्र, नवीन विधेयकात तरतुदी आणखी कठोर करण्यात आल्या आहेत. स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्यांसाठीही कठोर नियम घालण्यात आले आहेत, तर ‘घरवापसी’ (आपल्या मूळ धर्मात परत येणे) यासाठी मात्र सूट देण्यात आली आहे. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेधम यांनी स्पष्ट केले की, संविधानातील कलम २५ प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य देत असले तरी धमकी किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर करण्यास परवानगी नाही..हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार 8 जिल्ह्यांत कुणबी नोंदींची पडताळणी; 'इतकी' कुणबी प्रमाणपत्रे ठरली वैध, हजारो अर्जांची तपासणी सुरूच.कायद्यातील कठोर तरतुदीजबरदस्तीचे धर्मांतर : दोषी आढळल्यास ७ ते १४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.अल्पवयीन, महिला, एससी/एसटी व दिव्यांग व्यक्तींचे धर्मांतर : १० ते २० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.सामूहिक धर्मांतर : २० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि २५ लाखांपर्यंत दंड.धर्म लपवून लग्न करणे : २० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि ३० लाखांपर्यंत दंड.वारंवार धर्मांतर प्रकरणे : २० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंड..स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास काय करावे?स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया देखील कठोर करण्यात आली आहे.धर्मांतर करण्याआधी ९० दिवस आधी जिल्हाधिकारी (DM) यांच्याकडे घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक. (पूर्वी ही मुदत ६० दिवस होती.)धर्मांतरानंतर ७२ तासांच्या आत विशेष फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. (पूर्वी ६० दिवसांची मुदत होती.)धर्मांतरानंतर व्यक्तीने १० दिवसांच्या आत DM समोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागेल.DM कार्यालय सार्वजनिक सूचना फलकावर संबंधित माहिती जाहीर करेल. जर कोणताही आक्षेप आला, तर त्याची चौकशी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.