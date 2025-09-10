देश

Rajasthan Anti-conversion Law : धर्म लपवून लग्न करताय? आता धर्मांतरासाठी कडक कायदा; जन्मठेपेसह 50 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा

Rajasthan Passes Strict Anti-Conversion Bill : धर्म लपवून लग्न केले तर राजस्थानात ३० लाख दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा
Rajasthan Anti-conversion law

Rajasthan Anti-conversion law

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Rajasthan Anti-conversion law : राजस्थान विधानसभेने जबरदस्तीने धर्मांतर थांबवण्यासाठी आणलेले कठोर विधेयक मंजूर केले आहे. मंगळवारी (ता. ३ सप्टेंबर) हे विधेयक चर्चेशिवाय पारित करण्यात आले. विरोधी काँग्रेसने (Congress) या विधेयकावर गदारोळ केला होता. या कायद्यानुसार जबरदस्ती, लोभ, धमकी किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून केलेल्या धर्मांतरावर जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

Loading content, please wait...
Rajasthan
Muslim Community
Hindu Muslim
Rajasthan police
anti-conversion legislation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com