केमिकल कंपनीत अग्नितांडव, ८ कर्मचाऱ्यांचा होरपळून मृत्यू; लागोपाठ स्फोट अन्...

Multiple explosions triggered deadly blaze in Khushkhera industrial area : राजस्थानमधील भिवाडी येथे एका केमिकल कारखान्यात स्फोट होऊन भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या आगीत आठ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. आज सकाळी सुमारे ९.३० वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात केमिकल साठा असल्यामुळे आग वेगाने पसरल्याची प्राथमिक माहिती आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागल्यानंतर ३ ते ४ वेळा स्फोटाचे आवाज ऐकू आले, त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. स्फोटांचे आवाज दूरवरपर्यंत ऐकू गेले. औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा येथील G-1, 118 या भागातील कारखान्यात ही घटना घडली. कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात कागदी बॉक्स साठवून ठेवले होते, त्यामुळे आग आणखी वेगाने पसरली. तसेच आत असलेले गॅस सिलिंडर फुटल्यामुळे स्फोट झाले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Sinnar MIDC Fire : सिन्नरमध्ये आगीचे तांडव! माळेगाव एमआयडीसीतील सुगंधी द्रव्य बनविणारा कारखाना जळून खाक.घटनेच्या वेळी कारखान्यात सुमारे २५ कर्मचारी उपस्थित होते. स्फोट होताच कारखान्यात एकच गोंधळ उडाला आणि कामगार जीव वाचवण्यासाठी पळापळ करू लागले. मात्र काही क्षणांतच संपूर्ण परिसर धगधगत्या आगीच्या विळख्यात सापडला. स्फोटानंतर काही कर्मचारी बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले, मात्र आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आग इतकी भीषण होती की अग्निशमन दलाला जवळपास दीड तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवता आले..Kalmeshwar Fire Accident : कळमेश्वर गादी भंडारला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग, लाखो रुपयांचे नुकसान.माहितीनुसार, या केमिकल कारखान्यात रसायनांसोबत फटाक्यांचीही निर्मिती केली जात होती. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की गस्तीदरम्यान पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली आणि त्यानंतर तत्काळ बचावकार्य सुरू करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.