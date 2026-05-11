Insurance Murder Mystery: मृत्यूचा व्यापार! आधी लोकांचा विमा उतरवायचे मग विजेचा शॉक देऊन मारायचे; पोलिस तपासात धक्कादायक बाब उघड

Burnt fingers and fake accidents: पोलिसांनी एका अशा टोळीचा पर्दाफाश केला आहे जी टोळी लोकांचा विमा उतरवायची आणि त्यांना विजेचा शॉक देऊन जीव घ्यायची. हा सगळा प्रकार राजस्थानमधील भिलवाडा पोलिसांनी उघड केला आहे. ही टोळी गरीब आणि आजारी लोकांचा शोध घेऊन आधी त्यांच्या नावावर मोठा विमा उतरवत असे आणि नंतर त्यांचा खून करुन त्यांच्या नावावरचा विमा लाटत असे..या टोळीची कार्यपद्धती अत्यंत भयानक आणि नियोजनबद्ध होती. ते प्रामुख्याने अशा लोकांच्या शोधात असत जे आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत, गंभीर आजारी आहेत किंवा ज्यांना दारूचे व्यसन आहे. एकदा का सावज सापडले की, आरोपी त्यांच्या मदतीचा किंवा उपचारांचा बहाणा करून त्यांचा विश्वास संपादन करत असत. त्यानंतर त्यांच्या नावावर लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या विमा पॉलिसी काढल्या जात..Shani Jayanti 2026: यंदा 15 की 16 मे, कधी आहे 'शनि अमावस्या'? जाणून घ्या योग्य तारीख, पूजा विधी आणि धार्मिक महत्त्व.पीडित व्यक्तींना त्यांच्या मूळ राज्यापासून दूर नेऊन भाड्याच्या खोलीत किंवा निर्जन ठिकाणी ठेवले जाई आणि तिथे त्यांचा मृत्यू घडवून आणला जात असे. भिलवाडा पोलिसांनी उघडकीस आणलेले ताजे प्रकरण दीपक भाई नावाच्या ३६ वर्षीय व्यक्तीचे आहे. दीपक अहमदाबादचा रहिवासी असून तो गरीब आणि आजारी होता. आरोपींनी त्याला उपचाराच्या बहाण्याने भिलवाडा येथील मालोला गावात एका भाड्याच्या घरात आणले. तिथे त्याला दारूचे प्रचंड व्यसन लावण्यात आले. कटानुसार दीपकचा मृत्यू झाला, पण नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विम्याचे पैसे मिळणार नाहीत, याची आरोपींना जाणीव होती..विमा क्लेम मिळावा यासाठी आरोपींनी मृताच्या शरीरासोबत अत्यंत निर्दयी व्यवहार केला. दीपकच्या मृत्यूनंतर, त्याचा मृत्यू विजेचा धक्का लागून झाल्याचे भासवण्यासाठी आरोपींनी त्याच्या हाताची बोटे आणि पायाचे अंगठे माचिसच्या काड्यांनी जाळले. जेव्हा ते मृतदेह घेऊन मांडल येथील रुग्णालयात पोहोचले, तेव्हा त्यांनी डॉक्टरांना चकवा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शरीरावरील जखमा संशयास्पद वाटल्या आणि त्यांनी पोलिसांना पाचारण केले..Multi Lane Free Flow: टोल प्लाझावरील गर्दी संपणार! 120 च्या वेगात गाड्या धावणार, टॅक्स आपोआप कटणार, सरकार 'ही' नवी प्रणाली लागू करणार.पोलिस पोहोचणार असल्याची चाहूल लागताच आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण भिलवाडा एसपी धर्मेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तांत्रिक तपास आणि नाकाबंदी करून तिन्ही मुख्य आरोपींना गंगरार टोल नाक्यावर अटक केली. या कारवाईमुळे केवळ एका खुनाचा गुन्हा उघड झाला नाही, तर गरिबांच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन चालणाऱ्या एका मोठ्या विमा रॅकेटचाही भंडाफोड़ झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.