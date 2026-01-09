Stray Dogs Issue: शिक्षकांना भटके कुत्रे पकडण्याचे आदेश; शिक्षण विभागाचे अजब फर्मान, सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

राजस्थान शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आणखी एका आदेशामुळे वाद आणि शंकास्पद प्रश्न निर्माण होत आहेत. विभागाने आता शाळेतील शिक्षकांना कुत्रे पकडण्याची आणि परिसरातील त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. शिक्षक याचा उघडपणे विरोध करत आहेत. ते म्हणतात की, ते कुत्रे पकडू देणार नाहीत आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र निषेध करतील..राजस्थानच्या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. सरकारी शाळा आधीच शिक्षकांच्या कमतरतेशी झुंजत आहेत. कुत्रे पकडण्यासारख्या अनावश्यक कामांवर त्यांना सोपवल्याने मुलांच्या शिक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अंतिम परीक्षा सुरू होण्याच्या एक महिना आधी शिक्षकांना ही नवीन जबाबदारी सोपवण्यात येत आहे. राजस्थान शिक्षण विभागाने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरू असलेल्या सुनावणीचा आणि भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत एक आदेश जारी केला आहे. .Accident News: दुर्दैवी! काँग्रेसच्या माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलीसह तीन जणांचा मृत्यू; घटनेनं हळहळ, काय घडलं? .शाळांच्या प्रभारी शिक्षकांना महानगरपालिका, नगरपरिषद, ब्लॉक किंवा इतर स्थानिक संस्थांशी समन्वय साधून कुत्र्यांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शाळेच्या आवारात आणि आजूबाजूच्या परिसरातून कुत्र्यांना पकडण्यासाठी आम्ही प्रशासनाशी समन्वय साधू. आम्ही शाळेच्या आवारातून कुत्र्यांना हाकलून लावू आणि भटक्या कुत्र्यांना कॅम्पसमध्ये येऊ नये यासाठी व्यवस्था करू. .शिवाय, शिक्षकांना शाळेच्या आसपासच्या संवेदनशील भागांवर लक्ष ठेवण्याचे, भटक्या कुत्र्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांना पकडण्यात मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तपासणी दरम्यान शाळेच्या परिसरात किंवा आसपासच्या परिसरात भटके कुत्रे आढळल्यास, प्रभारी शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाईल. जर कुत्रा शाळेतील कर्मचाऱ्यांना किंवा मुलाला चावला तर त्यांच्या उपचारांची आणि रेबीज लसीकरणाची जबाबदारी शिक्षकांची असेल..राजस्थानमध्ये अंदाजे ६६,००० सरकारी शाळा आहेत. सध्या या शाळांमध्ये ७,८३०,८४६ मुले शिक्षण घेतात. मानकांनुसार, या शाळांमध्ये अंदाजे ६,७५०,००० शिक्षक असले पाहिजेत. या सरकारी शाळांमध्ये अंदाजे १५०,००० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून ५५,००० हून अधिक शिक्षक एसआयआर ड्युटीवर आहेत. हे शिक्षक नोव्हेंबरपासून शाळेत येत नाहीत. अनेक शिक्षकांना कधीकधी वृक्षारोपण किंवा ओडीएफ कामात मदत करण्याचे काम दिले जाते. .BJP leader found dead: भाजप नेत्याचा रहस्यमयी मृत्यू; रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह, कुटुंबाने दिली धक्कादायक माहिती.आता सरकारी शिक्षकांना कुत्रे पकडण्याची आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याची नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. कुत्रे पकडण्याचे काम सोपवल्यानंतर शिक्षकाचा संयम आता संपत आला आहे. तो स्पष्टपणे सांगतो की तो कोणत्याही परिस्थितीत हा मनमानी निर्णय स्वीकारणार नाही. कुत्रे पकडणे हे स्थानिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काम आहे. ते शिक्षणाशी किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित नाही, म्हणून तो ते कधीही करणार नाही. .राजस्थानमधील सर्वात मोठी शिक्षक संघटना असलेल्या सियाराम शिक्षक संघाने सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर दोन दिवसांत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर शिक्षकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पाडले जाईल, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे. कुत्र्यांना पकडण्याच्या आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याच्या आदेशाला विरोध करणाऱ्या शिक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की यावर्षीच्या वार्षिक परीक्षा जवळजवळ दोन महिने आधीच फेब्रुवारीमध्ये घेतल्या जात आहेत..एप्रिलऐवजी फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा घेतल्याने, अभ्यासक्रमाचा अंदाजे ४०% भाग विद्यार्थ्यांना शिकवला जाणार नाही. आधीच अंदाजे १,५०,००० शिक्षकांची कमतरता आहे. नोव्हेंबरपासून मोठ्या संख्येने शिक्षक एसआयआरमध्ये काम करत आहेत . म्हणून, परीक्षेपूर्वीच्या उर्वरित महिन्यात, त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करावा किंवा कुत्र्यांवर देखरेख ठेवून त्यांना पकडावे. शिक्षक या आदेशाबद्दल जोरदार आवाज उठवत आहेत..या निर्णयामुळे शिक्षक आणि पालकांनाही धक्का बसला आहे. पालक म्हणतात की ते त्यांच्या मुलांना शाळेत शिकण्यासाठी पाठवतात. जर शिक्षक नसतील तर त्यांना शाळेत पाठवण्याचा काय अर्थ आहे? ते काही गैरसोय सहन करतील, परंतु कदाचित ते पुन्हा त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये पाठवण्याचा विचार करतील. या मुद्द्यावरील गोंधळानंतर, शिक्षणमंत्र्यांपासून ते जबाबदार अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी मौन बाळगले आहे. .Tiger Reserve New Rules : आता वाघाचा फोटो काढणं पडणार महागात! ‘या’ व्याघ्र प्रकल्पाने लागू केले कडक निर्बंध, काय आहेत नवे नियम?.शिक्षकांच्या उघड निषेधानंतर, राजस्थान शिक्षण विभाग कुत्र्यांना पकडण्याचा आणि देखरेख करण्याचा आदेश कायम ठेवेल की मागे हटेल हे पाहणे बाकी आहे. कुत्र्यांना पकडण्याची आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी शिक्षकावर सोपवल्याने सोशल मीडियावर चर्चेसाठी एक नवीन विषय निर्माण झाला आहे हे निश्चित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.