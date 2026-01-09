देश

Stray Dogs Issue: शिक्षकांना भटके कुत्रे पकडण्याचे आदेश; शिक्षण विभागाचे अजब फर्मान, सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Teachers Assigned Dog Catching Duty: शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांना कुत्रे पकडण्याचे आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक आता या आदेशाचा तीव्र निषेध करत आहेत.
राजस्थान शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आणखी एका आदेशामुळे वाद आणि शंकास्पद प्रश्न निर्माण होत आहेत. विभागाने आता शाळेतील शिक्षकांना कुत्रे पकडण्याची आणि परिसरातील त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. शिक्षक याचा उघडपणे विरोध करत आहेत. ते म्हणतात की, ते कुत्रे पकडू देणार नाहीत आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र निषेध करतील.

