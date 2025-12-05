देश

High Court Live Verdict : "विवाहाचं कायदेशीर वय पूर्ण झालं नाही तरीही...."; 'लीव्ह इन' बाबत उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय!

High Court Allows Adults to Live-In Without Marriage Age : १८ वर्षीय मुलगी आणि १९ वर्षीय मुलगा सध्या लीव्ह इनमध्ये राहत आहेत. मात्र, मुलीच्या घरच्यांकडून मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
विवाहाचं कायदेशीर वय पूर्ण झाले नसेल तर तरीही दोन व्यक्ती लीव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू शकतात, असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिले आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने ही टीप्पणी केली आहे. खरं तर कायद्यानुसार देशात मुलींसाठी विवाहाचं वय १८ तर मुलाचं २१ वर्ष निश्चित करण्यात आलं आहे. मात्र, तरीही न्यायालयाने अशाप्रकारे निर्णय दिल्याने विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. जस्टिस अनुप कुमार ढांड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

