High Court Live Verdict : "विवाहाचं कायदेशीर वय पूर्ण झालं नाही तरीही...."; 'लीव्ह इन' बाबत उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय!

विवाहाचं कायदेशीर वय पूर्ण झाले नसेल तर तरीही दोन व्यक्ती लीव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू शकतात, असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिले आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने ही टीप्पणी केली आहे. खरं तर कायद्यानुसार देशात मुलींसाठी विवाहाचं वय १८ तर मुलाचं २१ वर्ष निश्चित करण्यात आलं आहे. मात्र, तरीही न्यायालयाने अशाप्रकारे निर्णय दिल्याने विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. जस्टिस अनुप कुमार ढांड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, राजस्थानच्या कोटा येथील १८ वर्षीय मुलगी आणि १९ वर्षीय मुलगा सध्या लीव्ह इनमध्ये राहत आहेत. मात्र, मुलीच्या घरच्यांकडून मुलाला जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहेत. त्यामुळे दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत संरक्षणाची मागणी केली. विशेष म्हणजे दोघांनी ऑक्टोबर महिन्यात लीव्ह इन मध्ये राहण्यासाठी कायदेशीर करारही केला आहे. याप्रकरणी आम्ही पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोपही या जोडप्याने केला आहे..आमच्या कुटुंबियांना आमचा विवाह मान्य नाही. त्यामुळे आम्हाला जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. आम्ही याप्रकरणी पोलिसांत तक्कार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाच्या दरवाजा ठोठावला असल्याचं त्यांनी या याचिकेत म्हटलं आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी मुलाचं वय कायदेशीर पूर्ण झालं नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं. तसेच त्यांना लीव्ह इनमध्ये राहायची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली..यावर निर्णय देताना न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. संविधानातील कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना मिळत असलेली धमकी थेट मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. विवाह योग्य वय झालं नाही म्हणून त्यांना मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. तसेच भारतीय कायद्यांनुसार लिव-इन रिलेशनशिप बेकायदा नाही. तसेच हा गुन्हा देखील नाही. त्यामुळे त्यांना लीव्ह इनमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. याबरोबर दोघांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.