देश

Crime News : चार मावश्यांनी १७ दिवसांच्या भाच्याला संपवलं, लग्न होत नाही म्हणून अंधश्रद्धेतून धक्कादायक कृत्य

Newborn Murder Case : चार मावशांनी हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. बाळाचे वडील पूनमराम यांनी एफआयआर दाखल करून पत्नी सुमनच्या चार बहिणींवर हातपाय तोडून गळा दाबून खून केल्याचा आरोप केला.
Police investigate the case of a 17-day-old infant allegedly killed by his four maternal aunts in Jodhpur due to superstition and jealousy.

Police investigate the case of a 17-day-old infant allegedly killed by his four maternal aunts in Jodhpur due to superstition and jealousy.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये १७ दिवसांच्या नवजात बाळाची त्याच्या मावशींनी हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. अंधश्रद्धेमुळेनवजात बाळाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. नवजात बाळाच्या वडिलांनी आणि आजोबांनी असा आरोप केला आहे की बाळाच्या चार मावशी त्यांच्या मोठ्या कुटुंबाचा हेवा करत होत्या.

Loading content, please wait...
crime
Aunt
New Baby
new born
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com