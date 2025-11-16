Crime News : चार मावश्यांनी १७ दिवसांच्या भाच्याला संपवलं, लग्न होत नाही म्हणून अंधश्रद्धेतून धक्कादायक कृत्य

राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये १७ दिवसांच्या नवजात बाळाची त्याच्या मावशींनी हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. अंधश्रद्धेमुळेनवजात बाळाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. नवजात बाळाच्या वडिलांनी आणि आजोबांनी असा आरोप केला आहे की बाळाच्या चार मावशी त्यांच्या मोठ्या कुटुंबाचा हेवा करत होत्या..वडिलांचा आरोप आहे की मुलाच्या आईच्या चार बहिणींनी प्रथम नवजात बाळाचे हातपाय तोडले आणि नंतर त्याचा गळा दाबून खून केला. वडिलांच्या एफआयआरनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे आणि चार आरोपी महिलांना ताब्यात घेतले आहे.. पोलिसांनी सांगितले की, त्यांना महात्मा गांधी रुग्णालयातून नवजात बाळाच्या हत्येची माहिती मिळाली. आई सुमन आणि वडील पूनमराम यांनी त्यांच्या बहिणींवर नवजात बाळाच्या हत्येचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे आणि नवजात बाळाच्या मावश्या असलेल्या चार आरोपी महिलांना ताब्यात घेतले आहे. शहरातील नेहरू कॉलनीतील रहिवासी पूनमराम यांनी सांगितले की त्यांची पत्नी सुमनने २४ ऑक्टोबर रोजी मुलाला जन्म दिला..शनिवारी पहाटे ३:३० च्या सुमारास, त्याला सुमनचा फोन आला, ज्यामध्ये त्याला कळवण्यात आले की तिच्या बहिणी, रामेश्वरी, ममता, गीता आणि मंजू यांनी त्याच्या मुलाला मारले आहे. एकीने मुलाच्या शरीरावर उडी मारली आणि नवजात बाळाची हाडे मोडली. पूनमरामने सांगितले की त्याने त्याच्या दुसऱ्या मुलाचे नाव प्रत्युष ठेवले आहे..माझ्या नातवाची हत्या मत्सरातूनपूनमचा आरोप आहे की त्याच्या सर्व मेहुण्या त्याचा मत्सर करत होत्या. सुमनच्या कुटुंबात सात भावंडे आहेत. त्यापैकी पाच अविवाहित आहेत. एक मोठी बहीण विवाहित आहे, पण ती तिच्या आईवडिलांच्या घरी राहते. सुमन तिच्या सासरच्या घरी राहत असताना, यामुळे तिच्या आईवडिलांच्या घरी मत्सर निर्माण झाला. आजोबा राजुराम असाही आरोप करतात की सुमनच्या कुटुंबाने मत्सरातून त्याच्या नातवाची हत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.