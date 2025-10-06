देश

Jaipur Hospital Fire : ''आग लागल्यानंतर २० मिनिटं दुर्लक्ष, वॉर्ड बॉय पळून गेले; मीच आईला बाहेर काढलं…''; जयपूरच्या रुग्णालयात अग्निकांड कसं घडलं?

Jaipur Sawai Man Singh Hospital Fire : जयपूरमध्ये रुग्णालयाला आग लागल्याची घटना घडली आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची माहिती आहे. आग लागल्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून केला जातो आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

राजस्थानच्या जयपूरमधील सवाई मान सिंह रुग्णालयात सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. या आगीच्या दुर्घटनेत सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये आगीचा भडका उडाला होता. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आग लागल्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून केला जातो आहे.

