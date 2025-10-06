Jaipur Hospital Fire : ''आग लागल्यानंतर २० मिनिटं दुर्लक्ष, वॉर्ड बॉय पळून गेले; मीच आईला बाहेर काढलं…''; जयपूरच्या रुग्णालयात अग्निकांड कसं घडलं?

राजस्थानच्या जयपूरमधील सवाई मान सिंह रुग्णालयात सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. या आगीच्या दुर्घटनेत सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये आगीचा भडका उडाला होता. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आग लागल्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून केला जातो आहे. .यासंदर्भात बोलताना प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, ''जेव्हा आगीच धूर दिसायला लागला तेव्हा, मी डॉक्टर आणि उपस्थित नर्सला याबाबत माहिती होती. पण कुणीही याकडे लक्ष दिलं नाही. हळू हळू प्लॅस्टिकची ट्यूब जळत होती. त्यानंतर सगळे वॉर्डबॉयसुद्धा तिथून पळून गेले.''पुढे बोलताना तो म्हणाला, की ''मी स्वत: माझ्या आईला आयसीयूतून बाहेर काढलं. त्यानंतर माझ्या आईला ग्राउंड फ्लोअरवर आणण्यात आलं. मात्र, आता तिची प्रकृती कशी आहे? याबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही, असा आरोपही त्याने केला..Jaipur Travel Ranking: इतर देश मागे, पर्यटकांच्या मनात घर करणारे जयपूर पुढे! भारताचं गुलाबी शहर जागतिक यादीत टॉप 5 मध्ये.महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णालयाचे नोडल अधिकारी डॉ. अनुराग धाकड यांनी गे आरोप फेटाळून लावले. ''ज्यावेळी ही घटना घडली, त्यावेळी आयसीयुमध्ये ११ जण होते. आमच्याकडे अग्निशमन उपकरणं होती. त्याद्वारे आम्ही आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीचा धूर इतक्या लवकर पसरला की स्टाफला आतमध्ये जाणं जवळपास अशक्य झालं. यात सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला असून पाच रुग्णांना वाचवण्यात यश आलं आहे.'' असं त्यांनी सांगितलं.. Jaipur Accident : राजस्थानात भीषण अपघात; पिकअप व्हॅनच्या धडकेत अकरा जणांचा मृत्यू.यासंदर्भात बोलताना, फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी अवधेश पांडे म्हणाले की, माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळी दाखल झालो होतो. त्यावेळी संपूर्ण वॉर्डमध्ये धूर होता. आत जाता येत नव्हतं. इमारतीच्या दुसऱ्या बाजुला असलेला काचा फोडत आम्ही पाण्याचा पंप सुरु केला. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जवळसपास दीड तासाचा कालावधी लागला. तोपर्यंत काही रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.