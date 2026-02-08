Kota Building Collapse : कोटामध्ये ३ मजली इमारत कोसळली, विद्यार्थासह २ जणांचा मृत्यू, १३ जणांना वाचवण्याचा यश, बचावकार्य सुरुच

राजस्थानमधील कोटा येथील तलवंडी भागात तीन मजली इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली, ज्यामध्ये एका विद्यार्थ्यासह दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि १३ जण जखमी झाले. त्यापैकी पाच जणांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. उर्वरित आठ जखमींवर अजूनही रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत . .पहाटे ३ वाजेपर्यंत बचावकार्य सुरू होते, प्रशासन आणि एसडीआरएफ पथकांनी ढिगारा काढून सर्व जखमींना सुरक्षित ठिकाणी नेले. अपघातादरम्यान परिसरात घबराट पसरली होती, परंतु तातडीने बचावकार्य आणि समन्वित प्रयत्नांमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि जखमींवर प्रथमोपचार केले. .प्रशासनाने घटनास्थळी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आणि जवळच्या रहिवाशांना सुरक्षित क्षेत्रात जाण्याचा सल्ला दिला. अधिकाऱ्यांच्या मते, अपघाताचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. आणि संभाव्य घटकांमध्ये बांधकाम आणि संरचनात्मक कमकुवतपणा यांचा समावेश आहे. स्थानिकांनीही बचाव पथकाचे कौतुक केले. प्रशासन आणि आरोग्य विभाग आता कोणत्याही गुंतागुंत टाळण्यासाठी आणि अपघाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी जखमींवर उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत..अपघाताची माहिती मिळताच, पोलिस आणि एसडीआरएफ पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत १३ जणांना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे आणि त्यांना कोटा मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. बचाव कार्यादरम्यान एक बचाव कर्मचारीही जखमी झाला होता, परंतु प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर तो सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.. घटनास्थळी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जवळच्या दुसऱ्या इमारतीत जेसीबीने काम सुरू होते, त्यामुळे ही दुर्घटना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.