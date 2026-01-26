देश

प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी राजस्थानात मोठी कारवाई, फार्महाऊसमधून १० हजार किलो स्फोटकं जप्त; एकाला अटक

Rajashtan News : एका फार्महाऊसमध्ये १० हजार किलोंची स्फोटकं आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत सुलेमान खान याला अटक केली आहे. याआधीही त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत.
Huge Explosives Seized In Rajasthan Ahead Of Republic Day

Esakal

सूरज यादव
Updated on

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील थांवला इथं पोलिसांनी एका फार्म हाऊसमधून जवळपास १० हजार किलो अवैध स्फोटकं जप्त केली आहेत. य़ा प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून आरोपीचं नाव सुलेमान खान असं आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, सुलेमान विरोधात याआधीही स्फोटक साहित्याबाबत तीन गुन्हे दाखल आहेत. सध्या त्याला अटक केली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे.

Republic Day
India
Rajasthan
crime

