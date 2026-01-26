प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी राजस्थानात मोठी कारवाई, फार्महाऊसमधून १० हजार किलो स्फोटकं जप्त; एकाला अटक

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील थांवला इथं पोलिसांनी एका फार्म हाऊसमधून जवळपास १० हजार किलो अवैध स्फोटकं जप्त केली आहेत. य़ा प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून आरोपीचं नाव सुलेमान खान असं आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, सुलेमान विरोधात याआधीही स्फोटक साहित्याबाबत तीन गुन्हे दाखल आहेत. सध्या त्याला अटक केली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरसौर गावात पोलिसांचे विशेष पथक आणि नागौर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत स्फोटक जप्त केलं. १० हजार किलो इतका स्फोटकांचा साठा जप्त केल्यानं खळबळ उडाली आहे. राजस्थानमधील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे..साताऱ्यात खळबळ! कराडच्या पाचुपतेवाडीत पुणे डीआरआयकडून छापेमारी, ६ हजार काेटींचे ड्रग्ज जप्त, कारखाना केला सील...स्फोटक साहित्याचा अवैध साठा केल्या प्रकरणी सुलेमान खानला अटक केलीय. त्यानं फार्महाऊसमधील एका खोलीत हे सगळं लपवून ठेवलं होतं. अमोनियम नायट्रेटचे ९५५० किलो डिटोनेटरसह स्फोटक साहित्य जप्त करण्यात आलंय. प्राथमिक तपासात अशी माहिती समोर आलीय की वैध आणि अवैध खाणकाम करणाऱ्यांना ही स्फोटकं पुरवली जात होती..पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरा छापा टाकला. यात एका शेतातून १८७ पोत्यांमध्ये भरलेला ९५५० किलोचा अमोनियम नायट्रेटचा साठा जप्त केला. याशिवाय ९ कार्टन डिटोनेटर, १२ कार्टन आणि १५ बंडल निळ्या फ्यूज तार आणि लाल फ्यूज तार यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.