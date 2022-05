राजीव कुमार हे देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त; १५ मे रोजी स्वीकारतील पदभार

देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत राजीव कुमार १५ मे पासून मुख्य निवडणूक आयोग आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून पदभार स्वीकारणार असल्याची माहिती आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राजीव कुमार यांची नियुक्ती जाहीर केली. (Rajiv Kumar is the next Chief Election Commissioner of the country)

राजीव कुमार हे सुशील चंद्रा यांची जागा घेतील. सुशील कुमार यांनी गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांसह अनेक निवडणुका घेतल्या होत्या. विद्यमान सीईसी सुशील चंद्रा यांचा कार्यकाळ १४ मे रोजी संपणार आहे. राजीव कुमार यांचा जन्म १९ फेब्रुवारी १९६० रोजी झाला. ते बिहार-झारखंड केडरचे १९८४ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे एक अधिकारी आहे. त्यांनी ३६ वर्षे प्रशासकीय सेवेत काम केले आहे.