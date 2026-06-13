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केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भाच्याला बसने उडवलं, जागीच मृत्यू; विशेष परवानगीने मध्यरात्री पोस्टमार्टम

Prabhat Singh Accident Death इंदौरमध्ये भरधाव बसने दिलेल्या धडकेत राजनाथ सिंह यांचा भाचा प्रभात सिंह याचा मृत्यू झाला. काम आटोपून कारच्या दिशेनं जात असताना भरधाव बसने प्रभात सिंह यांना धडक दिली होती.
Defence Minister Rajnath Singh's Nephew Dies After Being Hit by Speeding Bus

Defence Minister Rajnath Singh's Nephew Dies After Being Hit by Speeding Bus

Esakal

सूरज यादव
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केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा भाचा प्रभात सिंह याचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्य प्रदेशातील इंदौरमध्ये भरधाव बसने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की जागीच प्रशांत सिंहचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी रात्री ११ वाजता घडली. अपघातानंतर प्रभात सिंह यांना रुग्णालयात नेलं होतं. पण त्याआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे.

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