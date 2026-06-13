केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भाच्याला बसने उडवलं, जागीच मृत्यू; विशेष परवानगीने मध्यरात्री पोस्टमार्टम

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा भाचा प्रभात सिंह याचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मध्य प्रदेशातील इंदौरमध्ये भरधाव बसने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की जागीच प्रशांत सिंहचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी रात्री ११ वाजता घडली. अपघातानंतर प्रभात सिंह यांना रुग्णालयात नेलं होतं. पण त्याआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे..इंदौरहून काम संपवून परत येण्यासाठी निघताना अपघात झाला. प्रशांत सिंह त्याच्या कारच्या दिशेनं येत होते. त्यावेळी बसने धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. डोक्याला खोल दुखापत झालेल्या प्रशांत सिंह यांना बेशुद्धावस्थेतच रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..राजघराण्यात वादातून रक्तरंजित थरार, पहिल्या पत्नीवर दुसऱ्या पत्नीने झाडली गोळी.प्रभात सिंह उत्तर प्रदेशातील बलिया इथं राहत होते. त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर रुग्णालयात विशेष परवानगीने पहाटे ३ वाजता शवविच्छेदन करण्यात आले. यानंतर शुक्रवारी त्यांचे पार्थिव एअरलिफ्ट करून बलिया इथं नेलं गेलं. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कारासाठी सर्व नातेवाईक बलिया इथँ दाखल झाले आहेत..इंदौरमध्ये प्रभात सिंह यांना धडक देणारा बस चालक फरार झाला आहे. पोलिसांनी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात आहे. गुरुवारी रात्री इंदौरच्या शिप्रा पोलीस ठाण्याजवळ कार थांबवली होती. कारकडे परत जात असतानाच त्यांना बसने धडक दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.