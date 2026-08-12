श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांनी घातलेल्या धुमाकुळामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोटरंका परिसरातील सुमारे दोन डझन शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. तसेच भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांसह केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान, कार्यकारी दंडाधिकारी आणि ग्राम संरक्षण दलाच्या (व्हीडीजी) सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली..रविवारी कोटरंका येथील सरकारी आरोग्य केंद्रात कुत्र्याने चावा घेतलेल्या सहा जखमींवर उपचार करण्यात आले. त्यानंतर सोमवारी आणखी तीन जण उपचारासाठी दाखल झाले. त्यामुळे दोन दिवसांत भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची संख्या नऊवर पोहोचली. हे कुत्रे अद्याप परिसरात मुक्तपणे फिरत असून, नागरिकांसाठी, विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .Mumbai Monsoon: मुंबईत आज मुसळधारेचा इशारा;वाहतूक सुरळीत; समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटा.कोटरंका येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिल मीर चौधरी यांनी याबाबत आदेश काढला. सोमवारी सकाळी मुले शाळेत जाण्याच्या तयारीत असतानाच जिल्हा प्रशासनाने शाळा बंद ठेवण्याची सूचना जारी केली. या परिसरात पोलिस ठाण्याच्या ठाणेप्रमुखांना आवश्यकतेनुसार पुरेसे पोलिस कर्मचारी तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले..तसेच सीआरपीएफ, व्हीडीजी आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या समन्वयाने संशयित हिंस्र किंवा रेबीजग्रस्त भटक्या कुत्र्यांना शक्य तितक्या लवकर सुरक्षितपणे पकडण्यास सांगण्यात आले. कुत्रे पकडताना लागू असलेले नियम आणि प्राणी कल्याणविषयक नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचेही आदेश देण्यात आले..FDA Action: दहा औषध उत्पादकांचे परवाने रद्द; ४३४ संस्थांची तपासणी; १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस.सुरक्षितपणे पकडण्याचे निर्देशपशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यकीय सहाय्यक शल्यचिकित्सकांनाही (व्हीएएस) प्रभावित भागातील भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण करण्याची आवश्यक व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे. कुत्र्यांना सुरक्षितपणे पकडणे, ताब्यात ठेवणे आणि त्यांची पशुवैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.