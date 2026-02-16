Rajpal Yadav Granted Interim Bail: राजपाल यादवला ‘चेक बाउन्स’ प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर, मात्र....

Rajpal Yadav Granted Interim Bail by High Court : अभिनेता राजपाल यादवशी निगडीत ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. एका बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने नवीन तारीख निश्चित केली होती. त्यानंतर आज (१६ फेब्रुवारी) राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राजपाल यादवला तक्रारदाराच्या खात्यात दीड कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राजपाल यादवने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे आणि त्यामुळे अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना राजपाल यादवसमोर अनेक अटी देखील ठेवल्या, ज्या पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. सध्या तरी राजपाल यादवल त्याचा पासपोर्ट जमा करावा लागणार आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होईल, ज्यावेळी राजपाल यादवला प्रत्यक्ष किंवा व्हर्चुअली हजर रहावे लागणार आहे.
न्यायालयाने त्याच्यावर अनेक अटी देखील लादल्या आहेत, ज्या त्याने पूर्ण कराव्या लागतील. त्याला त्याचा पासपोर्ट देखील परत करावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे, जिथे अभिनेत्याला शारीरिक किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहावे लागेल.
न्यायालयीन नोंदींनुसार, चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अंदाजे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस अपयशामुळे हे कर्ज वेळेवर परत करता आले नाही असे वृत्त आहे. परिणामी, कर्जदात्याने कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.