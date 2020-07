पायलट यांच्यावर कारवाईनंतर गेहलोत यांचे भाजपवर गंभीर आरोप

जयपूर - गेल्या काही दिवसांपासून राजस्थानातील राजकीय वातावरण तापलं होतं. काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. राजस्थानच्या प्रदेशाध्यक्ष पदासह उप मुख्यमंत्रीपदावरूनही त्यांना हटवण्यात आलं आहे. यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, सचिन पायलट यांच्या हातात काही नाही. यामागे भाजपची खेळी आहे. भाजपनेच रिसॉर्ट आणि इतर गोष्टी मॅनेज केल्या आहेत. मध्य प्रदेशात राजकीय भूकंप घडवणाऱी टीम इथं काम करत असल्याचंही गेहलोत म्हणाले.

पायलट यांच्या हकालपट्टीबद्दल बोलताना गेहलोत म्हणाले की, आम्ही त्यांची तक्रार केली नव्हती. त्यांच्याच गेल्या काही काळातील वागणुकीमुळे ही वेळ ओढावली आहे. पक्षाला घ्यायला लागलेल्या या निर्णयाने कोणीही आनंदी नाही. पायलट यांना जे हवं ते दिलं होतं असंही गेहलोत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

#WATCH: The attitude was similar to the saying 'aa bail mujhe maar' given the tweets & statements of last few months... I've been impartial to all MLAs...no one is happy about the decisions & we tried to reach out but hobnobbing with BJP has taken place: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/04YqEbFcTV

— ANI (@ANI) July 14, 2020