सचिन पायलट म्हणाले,'डॉक्टरांना दुखणं सांगितलं आणि उपचारही केले' बंडखोरीवरून डिवचणाऱ्यांना प्रत्युत्तर

जयपूर - राजस्थान विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गेहलोत सरकारने सादर केलेला विश्वासमत ठराव जिंकला आहे. आवाजी मतदानाने सदनात प्रस्ताव मंजूर झाला. यानंतर सदनाचे कामकाज 21 ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे. मतदानाच्या आधी झालेल्या चर्चेवेळी काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांनीही त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यानंतर विरोधी पक्षाचे नेते सतीश पुनिया यांनी गेहलोत सरकारवर हल्लाबोल केला. पुनिया म्हणाले की, जगातील हे पहिलं सरकार असेल जे लोकशाहीवर बोलत होतं पण सरकार मात्र जुगाड करून चालवलं जात होतं. राजस्थानात जुगाड प्रसिद्ध आहे आणि जुगाडासाठी जादूगर असं म्हणत पुनिया यांनी गेहलोत यांच्यावर निशाणा साधताना म्हटलं की, तुम्ही तर अख्खे हात्ती खाल्लेत. यावेळी त्यांचा रोख बसपच्या आमदारांकडे होता.

Be it me or any friend of mine, we consulted the 'doctor' and all 125 of us are standing in the House today after 'treatment'...There may be bombardment at this border but we will be the armour and keep it everything safe: Sachin Pilot, Congress MLA, in #Rajasthan Assembly https://t.co/ytVVLl8qNM

