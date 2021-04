'सीरम'मधून बाहेर पडणाऱ्या गाड्या आडवू; राजू शेट्टींचा मोदी सरकारला इशारा!

नवी दिल्ली - देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून नवीन रुग्ण मोठ्या संख्येनं सापडत आहेत. शुक्रवारी दिवसभरात तब्बल 1 लाख 45 हजार नवे रुग्ण सापडले. दरम्यान, देशातील लसीकरण मोहिम लशींच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे मंदावली आहे. अनेक राज्यात कोरोना लशीचा तुटवडा असल्यानं लसीकरण केंद्र बंद करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक सर्वाधिक असून इथंही लशीचा तुटवडा भासत आहे. राज्यात अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करण्यात आली आहे. यावरून आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान मोदींसह केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून राजु शेट्टींनी केंद्राला इशाराच दिला. जर महाराष्ट्राला पुरेसा लस पुरवठा केला नाहीत तर सीरममधूनम एकही लशीचा ट्रक बाहेर जाऊ देणार नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.

राजु शेट्टी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांना एक पत्र लिहिलं आहे. आठवड्याच्या आत महाराष्ट्राला आवश्यक असलेल्या लस पुरवठ्यात वाढ केली नाही तर इतर राज्यांमध्ये लस घेऊन जाणारी वाहने सीरममधून बाहेर जाऊ देणार नाही.

I've written to PM, HM & Health Minister stating that if supply of vaccines is not increased for Maharashtra within a week, we will start stopping vehicles transporting vaccines to other states from Serum Institute of India: Swabhimani Shetkari Saghtana leader Raju Shetti (09.04) pic.twitter.com/iT1jufYHjp

