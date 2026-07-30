देश

Anti paper leak bill: विरोधकांचा सभात्याग अन् 'पेपरफुटी'विरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर; अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार

Public Examinations Amendment Act 2026, exam cheating law 10 years prison: केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
Rajya Sabha voting records

Rajya Sabha voting records

esakal

संतोष कानडे
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Opposition stages walkout during parliamentary proceedings: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचा गदारोळ आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेने गुरुवारी 'अँटी-पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. एक दिवसापूर्वीच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर, हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी आणि स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे.

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