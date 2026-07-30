Anti paper leak bill: विरोधकांचा सभात्याग अन् 'पेपरफुटी'विरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर; अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार

Opposition stages walkout during parliamentary proceedings: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचा गदारोळ आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेने गुरुवारी 'अँटी-पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. एक दिवसापूर्वीच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर, हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी आणि स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे..केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला. विधेयक सभागृहात मांडताना मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, "लोकसभेत वारंवार होणाऱ्या अडथळ्यांनंतरही या विधेयकावर तब्बल १० तास सविस्तर चर्चा झाली. विरोधकांच्या गदारोळातच सरकारने तिथे सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. आता हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात आले आहे, जे अनुभवी, ज्येष्ठ आणि परिपक्व नेत्यांचे सभागृह मानले जाते." देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Balen Shah: पंतप्रधान बालेन शाह घटनात्मक परंपरा मोडत आहेत! नेमके आरोप काय? नेपाळच्या राजकारणात नवा वाद.चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील आणि २०१४ नंतर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये झालेल्या पेपर फुटीच्या विविध घटनांची यादीच सभागृहात वाचून दाखवली. विरोधक या कायद्याला केवळ स्वतःच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे विरोध करत असल्याचा आरोप जितेंद्र सिंह यांनी केला. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला..Pune University Fake Degree: पुणे विद्यापीठातील बनावट बी.कॉम. पदवी प्रकरणात कर्मचारी रमेश मुखेकर ४ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत.या नवीन कायद्यानुसार, सार्वजनिक परीक्षांचे पेपर फोडणाऱ्या आणि गैरप्रकार करणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. २० जुलैपासून सुरू झालेल्या मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांनी नीट पेपर फुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते, ज्यामुळे संसदेच्या कामकाजात सातत्याने अडथळे येत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.