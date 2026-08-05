Ayodhya: रामललाच्या आरती दर्शनासाठी आता ऑनलाईन प्रतिक्षेची गरज नाही; जाणून घ्या ऑफलाइन पास मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया

राम मंदिरात वाढणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने आरती दर्शनासाठी तत्काळ पास देण्याची नवी सुविधा सुरू केली आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील बिर्ला धर्मशाळेसमोरील 'यात्री सुविधा केंद्रात' सकाळी ९ वाजल्यापासून हे पास उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे भाविकांना पास मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज राहणार नाही..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.आरतीसाठी किती पास मिळणार?सध्या दररोज मर्यादित संख्येत पास दिले जात आहेत.रामलला आरती दर्शनासाठी ४५ पास उपलब्ध असतील.राम दरबार आरतीसाठी १५ पास दिले जातील.मंगला आरती (सकाळी ४) आणि शृंगार आरती (सकाळी ६) यांचे पास एक दिवस आधी दिले जातील.शयन आरती (रात्री ९) साठीचा पास त्याच दिवशी मिळेल.ट्रस्टच्या माहितीनुसार, पुढील काळात पासांची संख्या वाढवण्याचाही विचार सुरू आहे..पास मिळवण्यासाठी काय आवश्यक?तत्काळ आरती पास सकाळी ९ वाजल्यापासून उपलब्ध राहतील. पास मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे.सुगम दर्शन पास प्रामुख्याने ऑनलाइन उपलब्ध असतील. मात्र, काउंटरवरून फक्त ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान बाळांसह आलेल्या पालकांना हे पास दिले जातील. अशा वेळी पालक आणि बाळाचा फोटोही नोंदवला जाईल..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.जुन्या पासचे नूतनीकरण सुरूयापूर्वी स्थानिक भाविक आणि नियमित दर्शनासाठी दिलेल्या सहा महिन्यांच्या पासचे नूतनीकरण सुरू करण्यात आले आहे.दरम्यान, शयन आरतीसाठीचा दैनिक पास सध्या तात्पुरता बंद करण्यात आला असून, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याची माहिती ट्रस्टने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.