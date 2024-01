Ram Mandir: राम मंदिर प्रतिष्ठापणा सोहळ्याला पाहुण्यांसह PM मोदींना दिलं जाणार 'हे' खास गिफ्ट

नवी दिल्ली : अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात २२ जानेवारी २०२४ रोजी होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यासाठी अनेकजण हजेरी लावणार आहेत. यासाठी प्रत्येक निमंत्रिताला एक खास गिफ्ट दिलं जाणार आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील खास गिफ्ट मिळणार आहे. (Ram Mandir consecration ceremony guests and PM Modi will be given a special gift as Sacred Soil)