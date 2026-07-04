देश

राम मंदिर दानचोरी : आता जमिनीवर बसून मोजणी होणार, कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ड्रेस कोड; ट्रस्टचा मोठा निर्णय

Ram Mandir Donation Scam राम मंदिर दान चोरी प्रकरणानंतर आता ट्रस्टने दान मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे टेबल खुर्ची ऐवजी जमिनीवर बसूनच मोजणी होणार आहे. तसंच कर्मचाऱ्यांना नवा ड्रेसकोड बंधनकारक असेल.
Ram Mandir Donation Scam

Ram Mandir Donation Scam

Esakal

सूरज यादव
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राम मंदिर दानचोरी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता मंदिर ट्रस्टकडून दान म्हणून आलेली रोकड, दागिने यांची सुरक्षा आणि मोजणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे बदल केले आहेत. मोजणी कक्षात आता कर्मचाऱ्यांना कठोर सुरक्षा व्यवस्था आणि दुहेरी तपासणीनंतरच प्रवेश दिला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आता मोजणी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ड्रेसकोड लागू केला जाईल. New Dress Code After Ram Mandir Donation Scam

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Uttar Pradesh
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