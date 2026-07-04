राम मंदिर दानचोरी : आता जमिनीवर बसून मोजणी होणार, कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ड्रेस कोड; ट्रस्टचा मोठा निर्णय

राम मंदिर दानचोरी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता मंदिर ट्रस्टकडून दान म्हणून आलेली रोकड, दागिने यांची सुरक्षा आणि मोजणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे बदल केले आहेत. मोजणी कक्षात आता कर्मचाऱ्यांना कठोर सुरक्षा व्यवस्था आणि दुहेरी तपासणीनंतरच प्रवेश दिला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आता मोजणी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ड्रेसकोड लागू केला जाईल. New Dress Code After Ram Mandir Donation Scam.राम मंदिरातील दान मोजणीबाबतही नवी माहिती समोर येत आहे. आता मोजणीचं काम खुर्चीवर किंवा टेबलवर नाही तर जमिनीवर बसून केलं जाईल. मोजणी कक्षात मोबाईल फोन, कॅमे्रा, बॅग आणि इतर खासगी साहित्य नेता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांना मोजणी कक्षात चप्पल किंवा बूटही घालता येणार नाही..Ram Mandir Donation Scam नोकरीला लागताच वर्षभरात घेतली महागडी कार; गावी आलिशान घर अन् भावालाही पाठवले लाखो रुपये.कर्मचाऱ्यांना मोजणी कक्षात ठरवण्यात आलेला ड्रेस कोड असल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही. तसंच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन टप्प्यात सुरक्षा चौकशीनंतरच आत जाता येईल. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ड्रेसला कोणत्याही प्रकारचा खिसा नसेल. गडद निळ्या रंगाचा ड्रेस असणं बंधनकारक असेल अशी माहिती समोर येत आहे..राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी दररोज नवनवे खुलासे होते आहेत. या प्रकरणी अटक केलेला आरोपी अनुकल्प मिश्राबाबत महत्वाची माहिती समोर आलीय. अनुकल्प मिश्राच्या नावावर मंदिरात व्यवस्थापन कर्मचारी म्हणून एन्ट्री पास दिला जात असे. प्रत्येक विशेष कार्यक्रम आणि सोहळ्यावेळी हा पास तयार केला जायचा. त्याच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश दिला जात असे. आता असाही आरोप होतोय की याच पासच्या आधारे तो दान मोजणी कक्षात जात असे..दरदिवशी ६ ते ८ लाखांची चोरी राम मंदिरात जमा होणारं दान बँकेत जमा केलं जायचं. त्याच्या आकेडवारीनुसार, दर दिवशी १६ ते १८ लाख रुपये जमा होत होते. मात्र दानचोरी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर हाच आकडा २४ ते २६ लाखांवर पोहोचला आहे. या आकेडवारीवरून आता दरदिवशी अंदाजे ६ ते ८ लाख रुपये दानचोरी होत होती का या दृष्टीने तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.