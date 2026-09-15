Ayodhya: राम मंदिराच्या सुरक्षेसाठी महिला स्नायपर्स तैनात होणार; १०.७६ लाखांच्या अत्याधुनिक रायफल्सना मंजुरी

अयोध्येतील भव्य राम मंदिरासह राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या आणि संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. पोलीस आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, राम मंदिराच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक स्नायपर रायफल्स उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत..राम मंदिराच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक स्नायपर रायफल्सशासनाने प्रत्येकी रु. १०.७६ लाख किमतीच्या तीन अत्याधुनिक स्नायपर रायफल्स खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. याशिवाय सुरक्षा तपासणीसाठी १४ टेलिस्कोप सर्च मिरर्स खरेदी केले जाणार आहेत.ही शस्त्रे आणि सुरक्षा उपकरणे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा दलाकडे (UP SSF) देण्यात येणार आहेत. अयोध्येतील श्री राम मंदिरासह रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (RRTS), लखनौमधील लोक भवन, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी त्यांचा वापर केला जाणार आहे..महिला PAC बटालियनही अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्जउत्तर प्रदेशातील प्रांतीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (PAC) नव्याने स्थापन झालेल्या महिला बटालियनचेही आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. तीन महिला बटालियनसाठी ३७३ अत्याधुनिक पिस्तूल आणि ९० ॲसॉल्ट रायफल्स खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या शस्त्रांच्या खरेदीसाठी सुमारे रु. २ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महिला जवानांना आधुनिक सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे..लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षारक्षकांनाही नवी शस्त्रेलोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या गनर्सच्या शस्त्रसाठ्यातही बदल करण्यात येणार आहे. त्यांच्या जुन्या शस्त्रांऐवजी ९ एमएम क्षमतेच्या ८०० सब-मशिन गन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यासोबत २.५६ लाख काडतुसे खरेदी केली जाणार आहेत..या खरेदीसाठी सुमारे रु. ५.५९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.राज्यातील महत्त्वाच्या आस्थापनांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शस्त्रास्त्रे, सुरक्षा उपकरणे आणि मनुष्यबळाचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारकडून भर दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.