रामराज्य म्हणजे नेमकं काय? विजयादशमीच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी सांगितला अर्थ

समाजात फूट पाडणारे आणि देशाच्या संस्कृतीचा द्वेष करणारे लोक हे देशाचे शत्रू आहेत, असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजयादशमीच्या निमित्ताने देशवासीयांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. ‘मां भारतीच्या शत्रूंना ओळखून त्यांचा पराभव करायला हवा. राष्ट्र प्रथम हा संकल्प घेऊन सर्वांनी एकत्र यायला हवं,’ असं ते म्हणाले. दिल्लीतील आयपी एक्स्टेंशन येथे आयोजित रावण दहन कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं..यावेळी मोदी यांनी रामराज्याची संकल्पना स्पष्ट करताना प्रभू श्रीरामांच्या आदर्शांचा उल्लेख केला. वनवासातून अयोध्येत परतल्यानंतर श्रीरामांनी स्थापन केलेलं रामराज्य आजही सुशासनाचा आदर्श मानलं जातं, असं त्यांनी सांगितलं. रामराज्य म्हणजे कोणताही भेदभाव नसलेलं, प्रत्येकाला न्याय आणि समान संधी मिळणारं शासन आहे. सत्तेचा उद्देश केवळ राज्यकारभार चालवणं नसून जनकल्याण असायला हवा, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.तुलसीदास यांच्या ओळींचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, रामराज्यात कोणालाही त्रास सहन करावा लागू नये, हीच श्रीरामांची शिकवण आहे. त्यामुळे नागरिकांना देवासमान मानून काम करणं आणि गरीब, वंचित घटकांची सेवा करणं हे सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवं, असं आवाहन त्यांनी केलं. प्रभू श्रीरामांच्या जीवनातून संकटांचा सामना करण्याची प्रेरणा मिळते, असंही त्यांनी सांगितलं. संकट कितीही मोठं असलं किंवा आव्हान कितीही कठीण असलं, तरी दुसऱ्यांच्या मदतीची वाट पाहत बसण्याऐवजी स्वतःची ताकद ओळखली पाहिजे. उपलब्ध साधनसंपत्तीवर विश्वास ठेवून, दृढ संकल्प आणि मेहनतीच्या जोरावर मार्ग काढला पाहिजे, असं ते म्हणाले..Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने.समोर समुद्र आणि दूर लंका असतानाही श्रीरामांनी जनतेची सामूहिक शक्ती एकत्र केली. लोकसहभागातून अशक्य वाटणारं ध्येय साध्य केलं. स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास, साधनांचा योग्य वापर आणि ध्येयाप्रती निष्ठा हा यशाचा मंत्र असल्याचं मोदी यांनी नमूद केलं. अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावेळी मांडलेली ‘रामाकडून राष्ट्राकडे आणि देवाकडून देशाकडे’ ही संकल्पना पूर्ण करण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.