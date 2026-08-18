राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी चंपत राय यांच्यासह अनिल मिश्रांना क्लीन चीट; SIT अहवालात आठ जणांचेच नाव

राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी सर्वाधिक आरोप झालेले ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांच्यासह विश्वस्त अनिल मिश्रा यांना एसआयटीने क्लीन चिट दिली आहे. एसआयटीच्या अंतिम अहवालात दोघांचेही नाव नाही. सरकारला सोपवण्यात आलेला अहवाल पुढे कार्यवाही करण्यासाठी ट्रस्टकडे देण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम अहवालात फक्त ८ लोकांचे नाव असून त्यांना आधीच अटक करण्यात आलंय..दान चोरीचं प्रकरण पुढे आल्यानंतर सर्वाधिक आरोप चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्यावर झाले होते. दोघांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. एसआयटीचा अहवाल आला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्थापन केलेल्या दुसऱ्या एसआयटीकडून अद्याप प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे..Government Schools: फोटो व्हिडिओ काढण्यास बंदी, सरकारी शाळेत प्रवेशावर निर्बंध; CJP च्या मोहिमेनंतर निर्णय.राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ७ जूनला मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रत्युत्तरादाखल चंपत राय यांनी आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. पण अखेर मुद्दा तापल्यानंतर चंपत राय यांनी राजीनामा दिला. दरम्यान या प्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानंतर १३ जून रोजी एसआयटी स्थापन करण्यात आली..एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालात दान चोरी झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. पोलिसांना माहिती न देता ८० लाख रुपये जप्त केल्याचंही आढळलं होतं. यामुळे चंपत राय यांच्यावर दबाव वाढला होता. चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला. तर एसआयटीने २३ जूनला सरकारला प्राथमिक अहवाल सोपवला..ट्रस्टकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर २५ जूनला अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, राम शकंर यादव यांच्यासह अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यांना अटक करण्यात आली आहे..प्राथमिक अहवालानुसार २७ एप्रिल ते ५ जून या कालावधीत ७० वेळा रोकड लपवून नेत असल्याचं दिसून आलं होतं. ट्रस्ट आणि एसबीआयच्या निकषांचे पालन केले गेले नाही. प्रवेश करताना आणि बाहेर जाताना तपासणी केली जात नव्हती असंही अहवालात नमूद केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.