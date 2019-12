चार महिन्यांत अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारू : अमित शहा

रांची : अयोध्येत येत्या चार महिन्यांत भव्य आणि गगनचुंबी राम मंदिर उभारले जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

Union Home Minister & BJP President Amit Shah in Pakur, Jharkhand: Supreme Court has given its verdict. Now, within 4 months a sky-high temple of Lord Ram will be built in Ayodhya. pic.twitter.com/l9VhF2s7Cs

— ANI (@ANI) December 16, 2019