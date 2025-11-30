प्रेमातून पोलीस स्टेशनपर्यंत…अन् शेवटी मृत्यू! नवरदेवाने लग्नाच्या एक तासापूर्वी का संपवलं जीवन?

Ranchi Groom Dies Just Before Wedding : लग्नाच्या एक तासापूर्वी नवरदेवाने गळफास घेत आयुष्य संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये ही घटना घडली. त्यांच्या प्रेयसीने त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर चांगलीच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी याप्रकरणी आत्महत्येची नोंद केली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, नितेश पांडेय असं आत्महत्या केलेल्या नवरदेवाचं नाव आहे. तो रांची येथील सुखदेव नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. तो भारतीय रेल्वेत ट्रेन मॅनेजर म्हणून कार्यरत होता. त्याचा विवाह लातेहार जिल्ह्यातील एका तरुणीशी करण्यात निश्चित करण्यात आला होता. शनिवारी त्यांचा विवाह पार पडणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच निलेशने गळफास घेत जीवन संपवलं..Navi Mumbai Crime: घरातून बाहेर पडल्या पण परतल्याच नाहीत! दोन दिवसांत ६ मुली बेपत्ता; नवी मुंबईत नेमकं चाललंय काय?.मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये निलेशची एका महिला शिक्षिकेशी ओळख झाली होती. पुढे ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं. यादरम्यान त्यांच्यात शारीरिक संबंधही प्रस्तापित झाले होते. दोघांनी एकमेकांशी विवाह करण्याचं वचन दिलं होतं. मात्र, नंतर निलेशने माघार घेतली. आपण घरच्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, असं म्हणत त्याने तिच्या लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ती महिला चांगलीच संतापली..त्या महिलेने निलेशविरोधात पोलिसांत लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. अशातच निलेशच्या घरी विवाहाचा कार्यक्रमक सुरु असतानाच पोलिसांनी त्याला अटक केली. मात्र, त्यानंतर त्याला सोडण्यात आलं. घरी आल्यानंतर पुढील विवाहाचे पुढील कार्यक्रम सुरु झाले. शनिवारी त्याचा विवाह सोहळा पार पडणार होता. मात्र, निलेशने स्वत:ला संपवण्याचा निर्णय घेतला. लग्नाच्या एक तासाआधी घरच्यांना त्याचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली..Bhokardan Crime : स्त्रीभ्रूण हत्येचे भोकरदन ठरले केंद्रबिंदू! मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भाची कनेक्टिव्हिटी ठरलीय घातक.याघटनेनंतर निलेशच्या कुटुंबियांनी संबंधित महिलेविरोधात तक्रार दाखल केली असून निलेशला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच लवकर आरोपी महिलेला चौकशीसाठी बोलवण्यात येईल, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.