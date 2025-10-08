Crime: धक्कादायक! अवघ्या १६ रुपयांवरून वाद उफाळला अन्...; प्रवासी महिलेचे रॅपिडो ऑटो चालकासोबत धक्कादायक कृत्य

तेलंगणातील हैदराबादमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने रॅपिडो ऑटो चालकावर संताप व्यक्त केला. आधी त्याच्याशी वाद घातला. त्यानंतर त्याला शिवीगाळ केल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर तिने त्याच्यावर आपल्या चपलेने मारहाण केली आहे. लोकांनी ही घटना त्यांच्या फोनमध्ये रेकॉर्ड केली आणि सोशल मीडियावर शेअर केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील एका महिलेने रॅपिडो ऑटो ऑनलाइन बुक केला. बुकिंग प्रक्रियेदरम्यान, महिलेला ₹१८६ भाडे दाखवण्यात आले. त्यानंतर ऑटो चालकाने तिला तिच्या गंतव्यस्थानावर नेले. चालकाने बिल तपासले तेव्हा ते ₹२०२ पर्यंत वाढले होते. त्या महिलेने ऑटो चालकाला आव्हान दिले. २०२ रुपये नव्हे तर फक्त १८६ रुपये देण्यास सांगितले. तिने ऑटो चालकाला शिवीगाळ आणि अपमान करणे सुरूच ठेवले, अगदी चप्पलनेही मारले..Crime: विकृती! झोपलेल्या पतीवर भल्या पहाटे उकळतं तेल ओतलं, नंतर जखमांवर मिरची पावडर टाकली अन्...; पत्नी असं का वागली?.फक्त १६ रुपयांसाठी एका महिलेने रॅपिडो ऑटो चालकाला चप्पलने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे. चालकाच्या म्हणण्यानुसार, महिलेने त्याच्याशी खूप असभ्य वर्तन केले आणि धार्मिक शिवीगाळही केली. त्याने स्पष्ट केले की कधीकधी ट्रॅफिकमध्ये प्रवास करताना रिडिंग बदलते. .Minor Girl Case : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दोन विद्यार्थ्यांनी केला बलात्कार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती.त्याने सांगितले की, त्याने महिलेला रिडिंगमध्ये दाखवलेले २०२ रुपये देण्यास सांगितले. त्याने कोणतेही अतिरिक्त पैसे मागितले नाहीत. त्याने आरोप केला की, ती महिला इतकी संतापली की तिने त्याच्यावर हल्ला केला. ऑटो चालकाने चदरघाट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, महिलेच्या वागण्यावर लोक संतापले. काही जण तिच्या वागण्यावर टीका करत आहेत. तर काही जण ड्रायव्हरच्या वागण्याचाही विचार करायला हवा असे म्हणत आहेत. सध्या पोलिसांनी तक्रार दाखल केली आहे. प्रकरणाची चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.