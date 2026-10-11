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RBI Special Window: रिझर्व्ह बँकेची ‘स्पेशल विंडो;तेल कंपन्यांना होणार डॉलरचा अखंडित पुरवठा

RBI Special Window, Oil Companies, Dollar Supply : रुपयाच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्यांना डॉलरचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी ‘स्पेशल विंडो’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
RBI Announces Special Dollar Supply Window for Oil Companies

RBI Announces Special Dollar Supply Window for Oil Companies

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दिल्ली : जागतिक बाजारामध्ये खनिज तेलाच्या वाढत जाणाऱ्या किमती आणि रुपयाची सातत्याने होत असलेली घसरण या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आज निर्णायक पावले टाकली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्यांना डॉलरचा पुरेसा पुरवठा व्हावा उद्देशाने ‘स्पेशल विंडो’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

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