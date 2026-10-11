RBI Special Window: रिझर्व्ह बँकेची ‘स्पेशल विंडो;तेल कंपन्यांना होणार डॉलरचा अखंडित पुरवठा

दिल्ली : जागतिक बाजारामध्ये खनिज तेलाच्या वाढत जाणाऱ्या किमती आणि रुपयाची सातत्याने होत असलेली घसरण या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आज निर्णायक पावले टाकली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्यांना डॉलरचा पुरेसा पुरवठा व्हावा उद्देशाने ‘स्पेशल विंडो’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे..या बँकेने परकी चलन बाजारासाठी काही नियामक उपाययोजनांचीही घोषणा केली आहे. या माध्यमातून बाजारातील शिस्त बळकट करण्याबरोबरच परकी चलनातील जोखमीचे देखील योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करता येईल. या माध्यमातून बाजारामध्ये देखील एक प्रकारची पारदर्शक व्यवस्था तयार होईल, असे सांगण्यात आले. भूराजकीय व्यवस्था आणि वैश्विक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेमुळे रुपयाचे मूल्य हे डॉलरच्या तुलनेमध्ये सातत्याने घसरत असून त्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेला बळ देण्यासाठी हे उपाय आखण्यात आले आहेत. ‘आरबीआय’ने यावेळी परकीय चलन विनिमय जोखीम साठ्याच्या (एफईआरआर) निर्मितीची घोषणा केली..या कंपन्यांना लाभ‘इंडियन ऑइल’, ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ या तीन कंपन्यांना पुरेसे डॉलर मिळावेत या उद्देशाने ‘स्पेशल विंडो’ सुरू करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून ‘आरबीआय’ सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना मान्यताप्राप्त बँकांच्या माध्यमातून डॉलरची विक्री करणार आहे. या सुविधेचा प्रारंभ सोमवारपासून होणार असून पुढील नोटीस येईपर्यंत ही तशीच सुरू राहील..आता अंदाज अशक्यया नव्या उपायांमुळे तेल कंपन्यांना डॉलरचा अखंडित पुरवठा होत राहील, त्यासाठी त्यांना निश्चित असे माध्यम मिळणार आहे. या निर्णयावर रुपयाचा विनिमय दर, बाजारातील डॉलरची किंमत आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आदी घटकांचा नेमका कसा परिणाम होईल, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आताच याबाबत काही ठोस विधान करता येणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.